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提早投票／佛州兩黨不相上下 威州大排長龍

記者張聲肇／綜合報導
威斯康辛州麥迪遜的選民20日開始提早投票。(美聯社)
威斯康辛州麥迪遜的選民20日開始提早投票。(美聯社)

佛州提早投票19日開始，共和黨登記選民超過民主黨，不過比率相差無幾；關鍵州威斯康辛州提早投票則於20日啟動，麥迪遜、密爾瓦基等大城可見排隊人龍。

根據「華盛頓郵報」分析，佛州19日出來投票的33萬9152人中，43%是共和黨選民，42%是民主黨選民，其餘屬第三黨或無黨籍。佛州選務當局說，首日投票人數比四年前的約29萬人，多了將近17%。

四年前，川普拿下這一個關鍵州，今年，從民調來看，他和民主黨的白登競爭激烈，鹿死誰手難料。

截至19日，佛州已收到逾250萬選民寄出的通訊投票，超出往年甚多。全州已登記的選民總數逾1400萬。

Axios民調顯示，75%不滿川普總統表現的選民可能用通訊投票反制他。全美已寄出的通信選票已逾2200萬張，主要因為新冠疫情，大家都怕接觸人群感染。另一個避開人龍的投票法是，提前把選票丟進指定的票匭。

另一關鍵州威斯康辛州，提早投票日距離11月3日選舉日兩周前展開，許多等城市投票所前均出現排隊人潮。已登記的選民，也可把選票擲入各指定投票所或大城市特別設置的投票箱。

密爾瓦基31歲律師切克(Stuart Check)第一次在提前投票首日投票，他說，「10分鐘，就進去、出來了。今後，我大概都會提早投票，因為太容易了」。

四年前，川普在威州以不到2萬3000票險勝，他和對手白登都鼓勵選民提早投票；白登20日呼籲選民，如果可以提早投票，就提早去投，「你那一票，將是讓我們國家向前邁進的一大動力」。


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