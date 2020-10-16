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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

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孟昭文、趙美心、宗毓華、關穎珊 促亞裔支持白登

記者洪群超／紐約報導
孟昭文等亞裔知名人士參與亞裔社區里民會，為白登催票。（視頻截圖）
孟昭文等亞裔知名人士參與亞裔社區里民會，為白登催票。（視頻截圖）

民主黨正、副總統候選人白登和賀錦麗競選團隊15日晚召集國會眾議員孟昭文、趙美心，以及知名媒體人宗毓華、前花滑名將關穎珊等亞裔知名人士，為民主黨在亞裔社區進行催票衝刺，表示歷年大選亞裔社區都被兩黨所忽視，而此次白登競選團隊專設團隊爭取亞裔選民支持，是前所未有的機會，亞裔選民應展現出關鍵少數的力量。

白登競選團隊組建伊始就創立專門的亞裔團隊，日前更動員馬友友、楊安澤、關穎珊等亞裔名人，展開對12個關鍵搖擺州亞裔集中社區的「亞裔集合！」(AAPIs Assemble!)虛擬巴士競選活動，作選前最後衝刺、催票。

15日晚，包括國會眾議員孟昭文、趙美心、Mark Takano、Stephanie Murphy等民主黨籍亞裔民代，及宗毓華、關穎珊、陣亡穆斯林美軍士兵卡恩(Khizr Khan)等參與白登團隊舉辦的線上亞裔里民會，呼籲社區團結一致支持白登和賀錦麗，指出有南亞裔血統的賀錦麗若能隨白登入主白宮，不僅創下亞裔參政歷史，對亞裔下一代也是極大鼓勵。

作為國會眾議院亞太裔黨團主席，趙美心表示，12個關鍵搖擺州裡，亞裔都是關鍵少數，票數雖然不多，但若都出來投票，能起到翻轉選情的巨大作用；作為白登競選團隊的一員，關穎珊則指出，2016年亞裔註冊選民中僅有65%出來投票，今年如何催出亞裔每一票，將是團隊在最後衝刺階段的努力方向。

孟昭文則表示，民主黨在2016年總統大選中輸掉多個搖擺州選區，如今亞裔選民的票數就超過當年民主黨所輸掉的票數，亞裔選票有實力起到決定性的關鍵少數作用。

孟昭文也指出，長年以來亞裔選票在大選之中都不被民主黨或共和黨所重視，而今年白登團隊展現出前所未有對亞裔的重視，團隊所有文宣都翻譯成至少19種亞洲國家語言，「這是從來沒有過的機會，亞裔要用選票來展現創造歷史的作用」。

亞裔 白登 民主黨

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