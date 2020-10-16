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川普提高1.8兆紓困金 自家人麥康諾反對

記者胡玉立／綜合報導
參院多數黨領袖麥康諾反對川普總統提高紓困案金額。(美聯社)
參院多數黨領袖麥康諾反對川普總統提高紓困案金額。(美聯社)

川普總統15日表示，為了與國會民主黨達成新冠疫情紓困協議，他願將自己提出的1兆8000億元紓困金額調高，卻遭到參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)反對；川普表示已指示財政部長米努勤(Steven Mnuchin)提出規模更大的振興紓困方案，提供更多資金幫助美國工人。

白宮上周在談判中，向眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)提出了1兆8000億元紓困提案，波洛西堅持民主黨提出的2兆2000億元提案。米努勤和波洛西目前仍在協商，但雙方似乎不太可能在11月3日大選前達成協議。

川普15日向福斯財經新聞網表示，「我們喜歡振興，我們想要振興，我們認為應該要振興。」但川普排除直接接受波洛西提案，因為「她什麼都要」。

麥康諾則在肯塔基州指出，是在討論更高紓困金額，但幾乎所有參院共和黨人都贊成金額少得多的5000億元紓困法案，「我們認為我們的5000億元方案是最好選擇，所以我們拿出來的就是該案」。

參院法案預計下周就5000億元紓困案投票，其中包括提供小型企業資金、對學校援助、對企業責任保護、失業救濟金和對醫院援助。民主黨人已拒絕類似方案。

許多經濟學家及聯邦準備理事會(Federal Reserve)官員都敦促政府推出新一波紓困措施，以減輕疫情造成的經濟重創。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)迴避答覆是否會支持1兆8000億元或更大計畫的問題。他說：「1兆8000億元是很大一筆協議。但我們怎麼回答並不重要，因為議長(波洛西)否定任何動議。」

米努勤稍早特別澄清他有關「選前很難達成協議」的說法，「我說的是：在選前很難達成協議，但我們將繼續努力，我不想說這不太可能；只是存在重大問題。」

紓困金 川普 米努勤

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