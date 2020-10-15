最新挺川廣告 畫面取材俄羅斯影片

挺川團體「美國優先行動」超級政治行動委員會，推出指白登當選將大幅增稅的挺川廣告(圖)，被踢爆影片當中的新聞畫面其實是由俄羅斯、白俄羅斯演員模擬演出，可以付費下載的商業影片。(取材自YouTube)

挺川團體「美國優先 行動」超級政治行動委員會(America First Action Super PAC)上周在威斯康辛、佛羅里達、賓州等「決戰州」推出挺川廣告，內容指稱倘若民主黨候選人白登當選，將大幅增稅；不過，名為「疫情 稅」(Pandemic Tax)的這支廣告如今被踢爆影片中的「新聞畫面」其實是由俄羅斯 、白俄羅斯演員演出、付費即可下載的商業影片。

「美國優先行動」從8日起在賓州、威州及佛州發動1000萬元手筆的最新一波宣傳，強打「疫情稅」挺川廣告，以透過新聞報導內容指稱白登當選後將大幅增稅。

然而，Politico新聞網站指出，廣告中打著「所有收入族群課稅變重」標題，一對夫妻在窗前抱起嬰兒的片段，來自Pond5網站的影片下載服務，收費為65元；根據影片拍攝者的社群網站個人資料顯示，所在地點為俄羅斯新西伯利亞(Novosibirsk)。

廣告片中出現「中產階級退休族群繳稅變多」標題時，搭配畫面為一名老婦凝望窗外，影片來源則是 iStockphoto網站，下載費用為60元，影片說明寫道：「白俄羅斯、老年人、憂鬱症、悲傷、孤獨」。影片拍攝者在LinkedIn個人介紹欄寫著，是住在白俄羅斯的攝影師。

「美國優先行動」創辦人琳達‧麥馬洪(Linda McMahon)在2017年至2019年間在川普政府擔任小型商業署(Small Business Administration)署長；而世界摔角娛樂公司(WWE)是由琳達‧麥馬洪與丈夫范斯‧麥馬洪(Vince McMahon)共同成立。

截至8月31日，「美國優先行動」為2020年大選募得8200萬元。「美國優先行動」發言人薩德勒(Kelly Sadler)答覆媒體詢問時說：「我們在許多廣告片裡，也使用了來自中國的影片。」