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追查前朝官員無所獲 巴維理祕而不宣

記者顏伶如／綜合報導
司法部長巴維理下令聯邦檢察官巴許(圖)，追查歐巴馬任內官員是否故意洩密。(取材自推特)
司法部長巴維理下令聯邦檢察官巴許(圖)，追查歐巴馬任內官員是否故意洩密。(取材自推特)

聯邦檢察官在司法部巴維理(William Barr)命令下，追查歐巴馬任內官員是否故意洩密。但據「華盛頓郵報」報導，經過長時間調查後，聯邦檢察官發現並無任何犯罪事實，對於遭到影射的相關官員均以不起訴結案，巴維理對於調查結果卻刻意低調處理，不對外公開。

根據慣例，情報單位所公布的調查報告中，某些人名向來會有匿名處理，但國安機關高層經常透過管道要求了解匿名處理人士的真實身分為何，以便掌握案情細節。

過去幾年來，某些共和黨人士與保守派團體堅稱，前任國家安全顧問萊斯(Susan Rice)等官員透過「揭露身分」(unmasking)要求，對川普政府前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)展開抹黑行動。

華郵報導指出，在被喻為「揭露身分」的調查行動裡，承辦聯邦檢察官巴許(John Bash)已於上周離職。巴許調查報告結論裡，並未起訴任何前朝官員，也沒有公布任何有關調查結果的報告。

報導分析，值此川普總統對司法部已經不太滿意的敏感時刻，巴許調查報告如果公布，恐怕讓川普更加惱怒。

了解調查行動的消息人士指出，對於「揭露身分」調查懷抱高度期望的某些保守派人士，巴許調查報告結論是個失望結果。

根據媒體報導，川普過去幾天頻頻對聯邦檢察官施壓，要求檢方對政治對手採取行動。另外，對於巴維理指派調查聯邦調查局(FBI)遭控監視2016年川普競選團隊的聯邦檢察官，川普同樣感到極為不滿，因為大選已經進入最後倒數，檢察官卻沒能公布具體調查結果。

不過，法界專家分析，儘管巴許調查最後以查無實證畫下句點，川普以及保守派團體仍然可以趁機炒作，以「歐巴馬任內官員遭到調查」做為渲染話題。

今年5月間，司法部發言人庫佩克(Kerri Kupec)首度提到巴許的調查行動。她接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，巴維理命令位於聖安東尼奧(San Antonio)的首席聯邦檢察官巴許，調查對情資報告當中保密名單索取詳細內情、揭露保密身分的歐巴馬任內官員。

川普 巴維理 司法部

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