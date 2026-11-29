AI作弊工具與跨時區洩題威脅美國SAT大學入學測驗，美國大學理事會計畫加強防弊措施，並於2027年調整全球考試時程。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國大學委員會遭駭，導致部分帳號基本資料外洩並暫停新註冊，調查同時鎖定助學金申請影響，且疑有AI工具參與攻擊。

負責辦理美國大學入學考試「學業評估測驗」（SAT）的美國大學委員會（College Board）表示，駭客 入侵用於建立新帳號及提交助學金申請的系統，部分用戶個資因此外洩，成為近期大型組織及政府機關接連遭遇網路攻擊的最新案例。

路透報導，這個非營利組織也負責管理大學先修課程（Advanced Placement）考試，以及廣泛使用的大學助學金申請服務。該組織27日晚間發布聲明指出，這起資安事件導致部分用戶的基本帳號資訊外洩，駭客在某些情況下還能啟動密碼重設程序。

美國每年有數百萬名學生使用美國大學委員會提供的各項服務，申請大學、取得學分及申請助學金。

總部位於紐約的美國大學委員會發現遭駭後，已暫停開放新帳號註冊。該組織表示，目前沒有證據顯示駭客曾不當存取儲存考試成績與考試內容的資料庫。

委員會發言人里奇（Massie Ritsch）表示，調查人員仍在評估這起事件對CSS Profile助學金申請服務的用戶造成何種影響。助學金申請資料可能包含家庭收入及稅務等敏感資訊。

里奇指出，初步調查顯示，這起事件影響該組織數百萬用戶帳號中的「一小部分」，外洩資訊包括姓名及電子郵件等基本資料。

全球大型機構近期接連遭到網攻，最近的案例包括美國空軍主要雲端運算平台以及國際足球總會（FIFA）遭網攻。

各國政府與保險業者警告，人工智慧（AI）已使網攻風險升高。里奇表示，初步調查顯示，攻擊美國大學委員會的駭客疑似使用開源AI工具ARTEX。美國聯邦調查局（FBI）上週警告，自8月以來已有駭客利用這項工具對企業及政府機關發動網攻。