南加州近海發生規模5.0地震，震央附近曼哈頓灘市一座雪佛蘭煉油廠觸發安全保護措施，冒出火光與濃煙，所幸未傳出有人傷亡。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯曼哈頓灘附近發生規模5.0地震並引發多起餘震，造成機場窗戶受損、煉油廠冒煙與航班中止降落，專家則警告南加可能進入新一輪地震活躍期。

加州曼哈頓 灘(Manhattan Beach)及周邊地區29日上午發生芮氏規模5.0地震 ，同時餘震不斷。地震學家表示，這是洛杉磯 地區多年來規模較大的地震之一。

洛杉磯KTLA電視台報導，根據美國地質調查所(USGS)資料，地震發生於上午9時30分，震央位於曼哈頓灘西南西方約6公里處，震源深度約7.5公里。

這起地震最初測得規模5.2，隨後下修至4.7，之後再修正為5.0。USGS指出，主震發生後4分鐘內，南灣(South Bay)外海接連發生兩起較小地震。

洛杉磯消防局在地震後不久啟動「地震應變模式」，調派全市106處消防分隊，透過陸、海、空巡查轄區內約1200平方公里範圍的關鍵基礎設施及其他需留意區域。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)29日上午在社群平台X發布聲明表示，全市均有震感，官員正持續監控地震影響。

這波地震序列始於上午9時30分，震央位於曼哈頓灘西南方約4英里處，規模為5.0；隨後發生了十餘起餘震，其中包含上午11時41分發生的一起規模4.6強震。

根據USGS的資料，震波影響範圍遠超南灣地區，洛杉磯各處社區皆有感搖晃，包括南洛杉磯(South LA)、聖塔蒙尼卡(Santa Monica)，甚至遠至巴沙迪那(Pasadena)及范杜拉縣(Ventura County)。

雖然這次地震沒有傳出重大居民傷亡及財產損失，但還是震動洛杉磯地區不少民宅窗戶，更迫使一架客機中止降落在洛杉磯機場。

地震先引發汽車警報器作響、震碎機場窗戶；附近煉油廠也因啟動自動安全程序而冒出大量濃煙，但目前尚未傳出人員受傷或重大災損的消息。加州州長緊急服務辦公室在臉書發文表示，「積極與地方官員合作，評估地震造成的影響」。辦公室並提醒：「地震難以預測，民眾應做好準備，以防餘震發生。」

美聯社與當地電視台報導，拍到的畫面顯示，主震發生時，一架達美航空(Delta Airlines)客機正準備觸地降落洛杉磯機場，機組人員隨即接獲指令中止降落，避免跑道可能出現裂縫而發生危險。

貝斯市長受訪時表示：「這麼做絕對是正確的，因為在跑道完成檢查之前，他們怎麼可能知道跑道是否安全？」

27歲、來自馬里蘭州律師的克芮麥(Kenna Cramer)當時準備搭機返回華盛頓，她向當地媒體表示：「大家都嚇壞了。有一名女子尖叫了一聲，不過大家很快就鎮定下來。」

最近接連發生有感地震，讓南加民眾日漸擔心未來發生強震的風險。南加大地震專家酈永剛表示，南加或在進入新一輪地震活躍期，未來一周發生比28日主震更大震級預估機率約為5%，較20日增長五倍機率。因近日發生地震集中在Palos Verdes斷層帶及洛杉磯周邊多個斷層區域，未來更大可能是洛杉磯地區發生6.5至7級左右強震，但不是大家一直擔心的聖安德烈亞斯斷層帶8級大地震。

酈永剛表示，地震活動具有一定周期性，可能出現活躍期與相對平靜期交替情況。現在洛杉磯可能正在重新進入地震活躍期，民眾應提高防震意識，做好應急準備，持續關注地震監測機構發布的資訊。