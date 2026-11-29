100屆梅西百貨感恩節遊行，動畫「汪汪隊立大功」(PAW Patrol)中的大麥町毛毛(Marshall)受到小朋友的歡迎。(記者范航瑜 / 攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第100屆梅西感恩節大遊行因風暴延期兩天後復辦，巨型氣球、花車與表演重返曼哈頓，民眾頂著寒風觀賞，現場節慶氣氛濃厚。

第100屆梅西感恩節 大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)，28日上午在曼哈頓 登場，這場盛大的遊行因風暴延後兩天舉行，巨型卡通氣球、花車與行進樂隊重返街頭，天氣也從感恩節當日的強風暴雨轉為乾爽。專程前往觀賞的民眾，冒著寒風在人潮中體驗這場節慶歡樂。

遊行上午8時30分從曼哈頓上西城出發，沿中央公園西路(Central Park West)往南，經哥倫布圓環(Columbus Circle)轉59街，沿著中央公園南端，再轉向第六大道，最後抵達西34街的梅西「先驅廣場」(Herald Square)旗艦店，全程約2.5哩。這項始於1924年的活動，曾在二戰期間停辦三年，今年迎來第100屆，也因首次因天氣延期。

主辦方為本屆安排了100件充氣造型，包括巨型角色氣球及其他充氣裝置。Hello Kitty「大蘋果」、以魔法師學徒造型登場的米奇，以及史努比與糊塗塌客(Joe Cool & Woodstock)等，讓不同世代熟悉的角色出現在曼哈頓上空。街頭隊伍也有28輛花車，其中一輛以木偶向早年參與遊行設計的薩格(Tony Sarg)致意。

除了氣球之外，不少藝人也加入遊行帶來了表演。韓國男團RIIZE登上「Macy’s Parade All-Stars」花車，演出歌曲「Do Your Dance」，其他嘉賓包括獻唱「Mr. Know It All」的Teddy Swims，以及帶來經典歌曲「I Will Survive」的Gloria Gaynor。電視轉播則以英國歌手RAYE與姊妹Amma、Absolutely合唱「Joy」揭幕，百老匯演員另以組曲串起「漢密爾頓」、「芝加哥」等九部音樂劇。

原定26日舉行的遊行，因沿岸風暴帶來強風、豪雨及沿海淹水風險最終延期。已充氣的氣球在兩日內放氣、送回重新準備，團隊得把原本需要數周的準備流程壓縮至約24小時。

28日天氣雖較感恩節當日平穩，戶外等候仍有寒意。上午體感氣溫在華氏35度左右，接近攝氏0度，西風每小時八至15哩，路口可能因風道效應出現較強陣風，體感溫度更低。

觀眾群裡有不少亞裔面孔，許多人帶著小孩來參與這場盛會。新澤西的華人張女士，當天在32街一帶觀賞，但始終未能擠進人潮，未能接近遊行路線，只能遠距離看見一些氣球。終點附近看似是最熱鬧的演出地點，並非一般觀眾都能進入。遊行觀賞資訊列明，34街至38街附近屬電視轉播製作區，沒有一般公眾觀賞區。

張女士說，她幾年前也曾來看過一次遊行，當時找到一個不錯的位置。這次雖然沒能近距離觀看，她仍肯定現場的節日氣氛。她說「感受一下節日氣氛也是很好的」。

100屆梅西百貨感恩節遊行，Hello Kitty巨型氣球沿著第六大道前進。(記者何振忠 / 攝影)

100屆梅西百貨感恩節遊行。(記者范航瑜 / 攝影)

梅西感恩節大遊行的巨型卡通氣球、花車與行進樂隊重返街頭，民眾等待觀賞。(記者范航瑜 / 攝影)(記者范航瑜 / 攝影)

第100屆梅西感恩節大遊行28日在曼哈頓登場，小精靈(Pac-Man)氣球漫步空中。(記者范航瑜／攝影)

梅西感恩節大遊行的巨型卡通氣球、花車與行進樂隊重返街頭，民眾在終點站附近等待觀賞。(記者范航瑜 / 攝影)

100屆梅西百貨感恩節遊行，皮卡丘坐在寶貝球上的氣球受到歡呼。(路透)

100屆梅西百貨感恩節遊行。(記者范航瑜 / 攝影)

第100屆梅西感恩節大遊行，「藍色河馬」造型氣球今年最受歡迎。(路透)

100屆梅西百貨感恩節遊行，蜘蛛人氣球飛過街道上方。(歐新社)