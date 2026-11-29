川普家族支持的「世界自由金融」加密代幣，價值在一夜之間重挫約50%，截至28日剩下不到2美分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普家族支持的WLFI代幣暴跌近50%，幣安啟動審查，市場波動也讓川普家族加密事業再度成為政治與監管焦點。

川普 家族支持的「世界自由金融」(WLFI)加密代幣，價值在一夜之間重挫約50%，凸顯與政治人物相關的加密資產具有高度波動性。加密貨幣交易所幣安(Binance)表示將針對WLFI啟動審查機制。

與此同時，在11月期中選舉贏得參眾兩院多數席次的民主黨 ，已將川普及其家族的加密貨幣事業列為2027年1月新國會上任後的重點調查項目。

WLFI自2025年9月開始交易以來，價值跌幅已超過90%。28日上午的價格約為0.018元，較前一日的0.039元大幅下滑。

這波從27日深夜延續至28日清晨的拋售潮，是與川普家族相關的加密資產中，單日跌幅最劇烈的之一。然而此時也正值外界對該家族日益深入參與數位資產領域的關注與審視大幅提升之際。

該代幣的暴跌凸顯了加密資產的風險，交易所的行動、代幣解鎖以及市場流動性的變化，都可能引發劇烈的價格震盪。

由川普總統及其家族支持的去中心化金融(DeFi)創投世界自由(World Liberty)在社群媒體上表示，幣安已自動結算並平倉了與該代幣相關的未平倉永續合約。

加密貨幣交易所幣安隨後在X上發文表示：「我們已注意到有關WLFI永續合約部位的相關報導。我們的團隊正積極檢視市場活動與執行數據。」

路透6月曾經報導，川普和兩個名兒子不斷鼓吹投資人將資金投入加密貨幣，令散戶蒙受巨大虧損，而他的資產經理人卻將多數加密貨幣收益，轉入更安全的股債市場。根據川普最新的財務申報資料，川普去年從家族的加密貨幣專案中獲利逾14億元其中包括WLFI及$TRUMP迷因幣。

路透分析川普過去兩年資產配置，發現他在加密貨幣中獲利的資金大舉湧入股票與債券，整體資金規模至少成長4倍。2024年底，川普持有的傳統股債市值僅約2.25億至6.08億元，去年底已攀升至7.03億至26億元之間。

此外，根據消費者權益團體Public Citizen在8月發布的報告指出，川普總統自2022年以來推動的加密資產事業，已讓投資人蒙受至少47億元的損失。