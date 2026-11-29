圖為示威民眾在華府ICE總部前抗議ICE移民執法不當。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： ACLU控告川普政府濫用大陪審團傳票追查批評ICE的網民身分，稱此舉侵害言論自由，並請求法院立即禁制。

司法部與國土安全部 從去年開始先後對多家社群媒體公司發出「大陪審團傳票 」，要求披露批評移民暨海關執法局(ICE )的帳號持有人身分，引起猛烈批評及多起法律訴訟。經過一年多後，最具影響力的民權組織「美國公民自由聯盟」(ACLU) 向法院尋求禁制令，阻止司法部及國安部的做法。

美聯社等報導，代表四名匿名原告的ACLU ，27日向哥倫比亞特區聯邦地區法院指控川普政府濫用「大陪審團」(grand jury)程序，企圖打壓及揭露在社媒匿名批評其移民執法手段人士的身份，因此要求法院發出臨時禁制令，禁止司法部及國安部此類「惡意釣魚式調查」，直指這類調查侵害了憲法第一修正案所賦予的言論自由權。

ACLU指出，司法部與國安部發起一項名為「第18號調查」(Investigation 18)的行動，向 Bluesky、X平台及擁有Facebook和Instagram的Meta等科技公司發出數十張大陪審團傳票，要求它們將批評ICE的個人資料提供給ICE調查人員。

ACLU這份訴狀的被告包括聯邦檢察官、司法部長及國土安全部長。

法院首席法官波斯柏格(James Boasberg)定於2027年1月6日舉行聽證，司法部及國安部須在12月14日前就ACLU的指控作出書面回應。

國安部及華盛頓聯邦檢察官辦公室發言人，尚未對訴訟置評。

ACLU律師莫拉夫(Laura Moraff)表示，川普政府將大陪審團程序當作武器，藉此報復那些在網路上表達不同政治觀點的人，針對社媒平台發出的傳票，更屬於廣泛的威嚇手段之一。

他又說，國安部過去一年已向多家科技公司發出數百張行政傳票，蒐集在網路上批評ICE人士的相關資訊，包括姓名、電郵地址、電話號碼。由於遭到用戶及部分科技公司反對，於是使用保密性更高、更難在公開法庭上挑戰的「大陪審團傳票」。

據悉收到行政傳票的包括，谷歌、Reddit、Discord，以及，其中，谷歌、Meta 及 Reddit 已遵照執行部分要求。