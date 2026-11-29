環保署科絕佳在愛阿華州彈藥爆破現場附近採集土壤樣本。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 愛阿華州陸軍引爆銷毀劣化疊氮化鉛後，EPA指空氣與飲水未見污染升高，但環團與部分居民仍擔憂鉛擴散風險。

陸軍在愛阿華州 密德城(Middletown)引爆銷毀存放超過15年的68桶近5噸劣化疊氮化鉛(lead azide)彈藥，引起周邊居民及環保團體擔心造成空氣汙染 及飲用水重金屬含量升高。聯邦環境保護署(EPA)28日公布檢測結果，聲稱未發現汙染加劇。

美聯社報導，環保署28日在社媒平台X上發文表示，「(疊氮化鉛)在受控引爆後，即利用Xact 空氣監測系統，連續30小時監測空氣中的鉛含量。3200多份空氣、土壤、粉塵及水質樣本的實驗室檢測結果陸續出爐，經過驗證後並未發現汙染有所增加。」環保署將會在未來幾天繼續公布最新資訊。

最接近引爆地點所在密德城陸軍彈藥廠的馬斯卡廷鎮(Muscatine)鎮長巴克(Brad Bark)發聲明表示，環保署初步檢測結果顯示飲用水及空氣中的鉛含量並未升高，實在使居民感到高興及令人欣慰，對當地社區是「令人安心的消息」。

巴克強調最優先考量的依然是居民的健康與安全，因此會持續與環保署、軍方、州以及郡政府保持密切協調。

不過環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)愛阿華分會負責人泰勒(Wally Taylor)則對環保署的檢測結果存疑，認為現在就做出結論是言之過早，又說「鉛總得有個去處」。

他認為引爆地點附近仍可能存在鉛擴散風險，而且他正等待愛阿華大學及其他研究團隊的檢測結果。愛阿華大學在引爆前曾設置了空氣監測設備，同時採集了樣本，因此可做對比。

鉛屬於重金屬，對兒童及孕婦尤其危險。軍方先前表示，由於這批疊氮化鉛持續劣化，有可能隨著天氣變化而發生無法控制的爆炸，因此將之引爆是最安全的處理方式。

然而這次引爆引發各方擔心造成潛在環境污染，也質疑聯邦政府事前沒有與居民溝通。居民及部分民選官員也批評軍方，在確認疊氮化鉛不穩定時，未能有足夠的透明度，也未給予居民充分預警，直到預定引爆日的前數天，民眾才意識到其嚴重影響。