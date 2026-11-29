愛阿華彈藥引爆 環署：空氣飲水未加劇汙染
愛阿華州陸軍引爆銷毀劣化疊氮化鉛後，EPA指空氣與飲水未見污染升高，但環團與部分居民仍擔憂鉛擴散風險。
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愛阿華州陸軍引爆銷毀劣化疊氮化鉛後，EPA指空氣與飲水未見污染升高，但環團與部分居民仍擔憂鉛擴散風險。
陸軍在愛阿華州密德城(Middletown)引爆銷毀存放超過15年的68桶近5噸劣化疊氮化鉛(lead azide)彈藥，引起周邊居民及環保團體擔心造成空氣汙染及飲用水重金屬含量升高。聯邦環境保護署(EPA)28日公布檢測結果，聲稱未發現汙染加劇。
美聯社報導，環保署28日在社媒平台X上發文表示，「(疊氮化鉛)在受控引爆後，即利用Xact 空氣監測系統，連續30小時監測空氣中的鉛含量。3200多份空氣、土壤、粉塵及水質樣本的實驗室檢測結果陸續出爐，經過驗證後並未發現汙染有所增加。」環保署將會在未來幾天繼續公布最新資訊。
最接近引爆地點所在密德城陸軍彈藥廠的馬斯卡廷鎮(Muscatine)鎮長巴克(Brad Bark)發聲明表示，環保署初步檢測結果顯示飲用水及空氣中的鉛含量並未升高，實在使居民感到高興及令人欣慰，對當地社區是「令人安心的消息」。
巴克強調最優先考量的依然是居民的健康與安全，因此會持續與環保署、軍方、州以及郡政府保持密切協調。
不過環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)愛阿華分會負責人泰勒(Wally Taylor)則對環保署的檢測結果存疑，認為現在就做出結論是言之過早，又說「鉛總得有個去處」。
他認為引爆地點附近仍可能存在鉛擴散風險，而且他正等待愛阿華大學及其他研究團隊的檢測結果。愛阿華大學在引爆前曾設置了空氣監測設備，同時採集了樣本，因此可做對比。
鉛屬於重金屬，對兒童及孕婦尤其危險。軍方先前表示，由於這批疊氮化鉛持續劣化，有可能隨著天氣變化而發生無法控制的爆炸，因此將之引爆是最安全的處理方式。
然而這次引爆引發各方擔心造成潛在環境污染，也質疑聯邦政府事前沒有與居民溝通。居民及部分民選官員也批評軍方，在確認疊氮化鉛不穩定時，未能有足夠的透明度，也未給予居民充分預警，直到預定引爆日的前數天，民眾才意識到其嚴重影響。
EPA表示，經受控引爆後連續監測空氣鉛含量，並檢驗逾3200份空氣、土壤、粉塵與水質樣本，初步結果未發現污染加劇，會持續公布後續資訊。 軍方表示，這批存放超過15年的劣化疊氮化鉛已不穩定，可能因天氣變化發生無法控制的爆炸，因此選擇受控引爆。總量約68桶、近5噸。 塞拉俱樂部認為現在下結論仍言之過早，擔心鉛可能擴散到周邊環境；居民與民選官員則批評軍方未及早充分溝通，事前透明度不足，預警也不夠。
精華 FAQ
EPA表示，經受控引爆後連續監測空氣鉛含量，並檢驗逾3200份空氣、土壤、粉塵與水質樣本，初步結果未發現污染加劇，會持續公布後續資訊。
軍方表示，這批存放超過15年的劣化疊氮化鉛已不穩定，可能因天氣變化發生無法控制的爆炸，因此選擇受控引爆。總量約68桶、近5噸。
塞拉俱樂部認為現在下結論仍言之過早，擔心鉛可能擴散到周邊環境；居民與民選官員則批評軍方未及早充分溝通，事前透明度不足，預警也不夠。
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