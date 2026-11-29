圖為芝加哥澳海爾機場的旅客。感恩節假期結束，一個正在洛磯山脈北部發展中的低壓系統，可能會打亂民眾收假返家行程。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節假期結束後，美國多州仍受極端天氣與停電影響，低壓系統將為中部平原至德州帶來強風降雨，返鄉交通與航班恐再度延誤。

感恩節假期結束，民眾踏上返程，但旅途恐將面臨新一波阻礙；受26日極端天氣影響，多個州目前仍有超過15萬戶處於停電狀態。國家氣象局(National Weather Service)也特別提醒，29日返鄉車潮與航班恐因強風與降雨而面臨延誤。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，28日上午，一個低壓系統在洛磯山脈北部發展，預計將會增強，並在夜間為中部平原(Central Plains)地區帶來風雨，影響範圍甚至向南延伸至德州。從蒙大拿州 到德州，涵蓋1700萬名居民的地區已發布強風警報，警報將持續至29日上午。

28日，懷俄明州、南達科他州 和科羅拉多州遭遇大雪與強風襲擊；高海拔地區預計積雪可達1呎。

包括聖路易(St. Louis)、芝加哥 和亞特蘭大在內的主要交通樞紐，正嚴陣以待，應對29日可能出現的天氣衝擊。

根據PowerOutage.us的數據，截至28日上午，賓州仍有近5萬戶停電；新澤西州超過1.4萬戶、馬里蘭州逾2.2萬戶、密蘇里州3.7萬戶、維吉尼亞州近2萬戶，紐約州則有近1.6萬戶無電可用。