2年來最大規模銀行倒閉案 聯合富達銀59億資產被接管
聯合富達銀行因營運不安全遭聯邦接管並由第一公民銀行承接，成為美國2年多來規模最大的銀行倒閉案。
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聯合富達銀行因營運不安全遭聯邦接管並由第一公民銀行承接，成為美國2年多來規模最大的銀行倒閉案。
聯邦監管機構已接管並關閉「聯合富達銀行」(United Fidelity Bank)。該銀行在四個州及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)設有分行；監管機構指出，該行面臨無法滿足存戶提款需求的風險。這起事件也成為美國兩年多來規模最大的銀行倒閉案。
美聯社報導，聯邦存款保險公司(FDIC)表示，總部位於印第安納州伊凡斯維爾(Evansville)的聯合富達銀行，其所有存款與資產將由「第一公民銀行」(First Citizens Bank)接手。FDIC指出，該行原有的22家分行(分布於印第安納州、伊利諾州、佛羅里達州、科羅拉多州及美屬維京群島)將於30日前以第一公民銀行分行的身分重新開業，客戶帳戶也將自動完成移轉。存戶無須採取任何行動，期間仍可正常提領資金與使用各項服務。
總部位於北卡羅來納州羅利(Raleigh)的第一公民銀行，其董事長兼執行長Frank B. Holding, Jr.於27日發布聲明表示，「我們認為這項交易在財務與策略層面上都極具吸引力。我們期待迎接新客戶，贏得他們的信任，並為本公司未來的持續成功奠定基礎。」
根據聯邦存款保險公司的數據，截至9月底，聯合富達銀行的總資產約為59億元，總存款約為54億元。FDIC強調，所有存款均安全無虞，在現行標準保險額度下，每位存戶在單一銀行均享有最高25萬元的存款保險保障。
隸屬於財政部(Department of the Treasury)、負責監管銀行的聯邦貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency, OCC)於27日發布聲明指出，經評估認定，這家倒閉的銀行處於「不安全或不健全的營運狀態」。
此次接管行動，是自2024年4月以來美國資產規模最大的銀行倒閉案；當時，總部位於費城的共和第一銀行(Republic First Bank)宣告倒閉，該行資產規模約為60億元。
FDIC預估，聯合富達銀行的倒閉將使該機構的「存款保險基金」(Deposit Insurance Fund)蒙受18.3億元的損失。該基金由銀行業出資挹注，旨在於銀行倒閉時保障受保存款。
聯邦存款保險公司已安排第一公民銀行接手聯合富達銀行的所有存款與資產，原有22家分行也將在30日前以第一公民銀行分行身分重新開業。 根據FDIC資料，截至9月底，聯合富達銀行總資產約59億元，總存款約54億元。監管機構同時表示，存戶資金在保險額度內仍受保障。 這是自2024年4月以來美國資產規模最大的銀行倒閉案，且FDIC預估將使存款保險基金承擔18.3億元損失，凸顯事件的財務衝擊。
精華 FAQ
聯邦存款保險公司已安排第一公民銀行接手聯合富達銀行的所有存款與資產，原有22家分行也將在30日前以第一公民銀行分行身分重新開業。
根據FDIC資料，截至9月底，聯合富達銀行總資產約59億元，總存款約54億元。監管機構同時表示，存戶資金在保險額度內仍受保障。
這是自2024年4月以來美國資產規模最大的銀行倒閉案，且FDIC預估將使存款保險基金承擔18.3億元損失，凸顯事件的財務衝擊。
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