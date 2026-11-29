聯合富達銀行(United Fidelity Bank)所有的存款與資產將由「第一公民銀行」(First Citizens Bank)接手。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合富達銀行因營運不安全遭聯邦接管並由第一公民銀行承接，成為美國2年多來規模最大的銀行倒閉案。

聯邦監管機構已接管並關閉「聯合富達銀行」(United Fidelity Bank)。該銀行在四個州及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)設有分行；監管機構指出，該行面臨無法滿足存戶提款需求的風險。這起事件也成為美國兩年多來規模最大的銀行倒閉案。

美聯社報導，聯邦存款保險公司(FDIC)表示，總部位於印第安納州 伊凡斯維爾(Evansville)的聯合富達銀行，其所有存款與資產將由「第一公民銀行」(First Citizens Bank)接手。FDIC指出，該行原有的22家分行(分布於印第安納州、伊利諾州 、佛羅里達州 、科羅拉多州及美屬維京群島)將於30日前以第一公民銀行分行的身分重新開業，客戶帳戶也將自動完成移轉。存戶無須採取任何行動，期間仍可正常提領資金與使用各項服務。

總部位於北卡羅來納州羅利(Raleigh)的第一公民銀行，其董事長兼執行長Frank B. Holding, Jr.於27日發布聲明表示，「我們認為這項交易在財務與策略層面上都極具吸引力。我們期待迎接新客戶，贏得他們的信任，並為本公司未來的持續成功奠定基礎。」

根據聯邦存款保險公司的數據，截至9月底，聯合富達銀行的總資產約為59億元，總存款約為54億元。FDIC強調，所有存款均安全無虞，在現行標準保險額度下，每位存戶在單一銀行均享有最高25萬元的存款保險保障。

隸屬於財政部(Department of the Treasury)、負責監管銀行的聯邦貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency, OCC)於27日發布聲明指出，經評估認定，這家倒閉的銀行處於「不安全或不健全的營運狀態」。

此次接管行動，是自2024年4月以來美國資產規模最大的銀行倒閉案；當時，總部位於費城的共和第一銀行(Republic First Bank)宣告倒閉，該行資產規模約為60億元。

FDIC預估，聯合富達銀行的倒閉將使該機構的「存款保險基金」(Deposit Insurance Fund)蒙受18.3億元的損失。該基金由銀行業出資挹注，旨在於銀行倒閉時保障受保存款。