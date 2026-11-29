AI摘要 文章摘要整理： 美國本周將密集公布就業、企業景氣與消費信心等年終重磅數據，顯示經濟仍具韌性但面臨通膨、高成本與前景不確定性的壓力。

本周內，就業市場 、企業景氣及消費者信心三大指標將相繼出爐，可讓各界在年終之際最後一次從多個面向檢視美國經濟體質。

這些報告屬於今年最後一批重大經濟數據。通膨 居高不下， 令個人、家庭、企業與決策官員都面臨壓力。從日常食品到衣物，各類商品價格高漲，不僅壓縮了家庭預算，也對企業造成沉重的成本壓力，並為經濟前景蒙上一層不確定性陰影，聯準會 的官員在進行利率 決策時勢必需要更加審慎。

在就業市場方面，將有三項報告要公布：

12月1日，10月的「職位空缺與勞動力流動調查」(JOLTS)將公布，會詳述醫療保健、零售及製造業等多個產業的職位空缺與裁員情況。根據上一份報告，9月的職缺數有所增加。多年來，企業招聘活動雖保持穩定，但步調相對緩慢。與此同時，裁員人數則一直處於歷史低檔。

12月3日，每周失業救濟金的申請數據將會公布。今年以來的每周數據持續顯示，裁員人數維持在歷史低點。經濟學家密切關注這些每周數據，因為它們能反映出就業市場未來的走向。

12月4日，勞工部的11月就業報告，將詳述本月各產業部門的雇主聘雇狀況。在人力市場方面，最重要的指標就是這份報告；預料報告將顯示整體就業市場儘管仍持續展現出韌性，但也浮現出轉弱的跡象。總體而言，今年全年就業成長溫和；經濟學家將此形容為「低聘雇、低裁員」的環境：雇主既不願輕易解雇現有員工，也不急於招募新血。

在企業景氣方面，供應管理協會將於12月1日公布11月製造業景氣報告，3日公布服務業景氣報告。這兩份報告備受市場關注，其中包含了企業針對當前營運狀況的看法，根據最近的報告顯示，成本上升是企業最主要的擔憂。

在消費者信心方面，12月4日將出現重量級報告：密西根大學公布12月消費者信心調查初估值，預料將再次凸顯民眾對經濟前景揮之不去的悲觀情緒。近期調查顯示，家庭都相當擔憂通膨對其預算及未來財務規畫能力的衝擊。

高昂的油價是推升通膨的主因之一。不過儘管美國與伊朗之間的戰事持續干擾全球石油供應，油價近期已見回落。汽油價格下跌多少緩解了消費者的部分壓力。