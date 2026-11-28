今年紐約梅西感恩節大遊行出現兒童不宜的限制級表演，引發爭議。圖為遊行示意圖。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約梅西感恩節大遊行因風暴延後後登場，卻因《洛基恐怖秀》表演尺度過大、透視裝畫面曝光而引發爭議，NBC的全程轉播也遭部分觀眾批評失當。

今年紐約梅西 感恩節大遊行(Macy Thanksgiving Day Parade)因強烈風暴攪局被迫延後兩天舉行，不料因為有兒童不宜的限制級表演，引發爭議，連負責轉播的國家廣播公司(NBC)電視台遭到許多民眾以「處理不當」重砲抨擊。

據娛樂新聞網站Page Six報導，一年一度的梅西感恩節遊行延至28日舉行，多位百老匯 巨星齊聚一堂，帶來長達10分鐘的音樂劇串場，由「與星共舞」(Dancing With the Stars)主持人茱莉安哈克(Julianne Hough)引介，匯集多部百老匯熱門音樂劇：包括「吉屋出租」(Rent)、「魔法壞女巫」(Wicked)、「漢密爾頓」(Hamilton)和「芝加哥」(Chicago)等演出陣容。

不料「洛基恐怖秀」(The Rocky Horror Show)有表演者身穿透視裝與絲襪亮相，與喜劇女演員趙牡丹(Margaret Cho)載歌載舞，全程透過NBC鏡頭轉播到全美家庭，網友以兒童不宜為由，透過社群平台X表達不滿，包括保守派評論員蓋斯特(Steve Guest)也發文嗆聲：「NBC在搞什麼鬼？感恩節遊行應該是給小朋友看的節目，這類服裝到底是怎麼回事！？」

另一位網友則附和：「我不認為『洛基恐怖秀』適合出現在兒童觀賞的遊行，既不適當也不負責任。」還有人質疑：「這部劇不是限制級(18+)嗎？為什麼會這樣公開展示？」

不過目前正在百老匯重演版「洛基恐怖秀」飾演布萊德(Brad)一角的演員凱文麥克海爾(Kevin McHale)出面反駁蓋斯特的說法，並鼓勵粉絲前往Studio 54觀賞該劇，並強調：「如此一來就能遠離和這傢伙一樣的魯蛇了。」

至於其他觀眾對於針對這部經典作品引發的反彈，也感到莫名其妙，有人表示：「這可是『洛基恐怖秀』，這部作品從1975年就上演了，拜託！超讚的，好嗎！」另有人補充道：「如果不知道『洛基恐怖秀』，也不曉得Let's Do the Timewarp這首歌，大概會錯過不少精彩內容。」