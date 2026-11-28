AI摘要 文章摘要整理： 密西根州一名50歲男子持續買彩券12年後刮中600萬元頭獎，先通知母親再向老闆辭職，選擇一次領取約410萬元準備退休。

密西根州 一名50歲男子中了600萬元樂透 ，第一時間打電話向母親報喜，接著便打給老闆辭職，決定提前退休 ，享受人生。

根據「Moneywise」報導，這名來自密西根州韋恩郡(Wayne County)的男子，日前購買密西根州樂透「3億元Extraordinaire」刮刮樂，幸運刮中最高獎600萬元。他表示，這份幸運也讓他實現了多年來的退休夢想。

男子選擇不公開身分。他透露，已故祖母過去經常鼓勵他買樂透，告訴他有一天或許能中大獎。因此，祖母12年前過世後，他便一直延續這個習慣，持續購買樂透。

他表示，這款刮刮樂推出幾年來，他幾乎每周六都會買一張。這次也是在周六購買，但直到隔天周日才刮開。

「當我看到自己中了600萬元時，真的非常興奮。」他說，當下還不敢相信自己的眼睛，趕緊打開密西根州樂透官方App掃描彩券，確認自己真的中獎。

確認喜訊後，他先打電話給母親分享好消息，隨後又撥電話給老闆，當場宣布辭職。他表示：「我可以退休了，好好享受人生」。

這張幸運彩券是在底特律格拉蒂奧特大道(Gratiot Avenue)9963號的Prince Liquor商店購買。男子近日前往密西根州樂透總部領獎。

不過，600萬元是這款遊戲的頭獎金額，並非一次能領取的現金。樂透中獎者通常可選擇分期領取獎金，或以較低金額一次領取。男子最後選擇一次領取約410萬元，與頭獎金額相差近190萬元，但可立即運用這筆資金。

至於獎金用途，他計畫退休後投資、旅行，也會照顧家人。不過，這410萬元仍須依法繳納聯邦及適用的州稅，實際入帳金額將進一步減少。

這款「3億元Extraordinaire」刮刮樂於2024年8月推出，每張售價50元，獎金從50元至600萬元不等。密西根州樂透表示，這款遊戲累計已發出超過2億6900萬元獎金，目前仍有超過6900萬元獎金尚待領取，其中包括一個600萬元頭獎、15個5萬元獎項及57個5000元獎項。