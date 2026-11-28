前總統拜登的最新回憶錄「答應我，美國」上市第一周，市場反應平平，僅售出大約2.1萬冊，遠遠不及同為前總統歐巴馬及柯林頓的回憶錄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 拜登新回憶錄首周銷量僅約2.1萬冊，雖登暢銷榜首，卻遠不及歐巴馬與柯林頓；評論普遍平淡，宣傳受限也被視為原因之一。

前總統拜登 的最新回憶錄出版上市，但市場反應及評價一般，第一周的銷售量，遠遠不及同為民主黨籍前總統歐巴馬 及柯林頓 的回憶錄。

美聯社援引市場研究機構Circana數據指出，拜登回憶錄「答應我，美國」(Promise Me, America 暫譯) 首周的實體書銷量約為2.1萬冊，儘管仍登上「紐約時報」非小說類暢銷書排行榜榜首，但明顯低於歐巴馬2020年11月出版的「應許之地」(A Promised Land)及柯林頓2024年出版的「我的人生」(My Life)。

當年「應許之地」推出僅24小時銷量即超過80萬冊，一周內更突破100萬冊。「我的人生」在上市前兩周的預先訂購量即突破100萬冊。

不少書評家對拜登「答應我，美國」的評價也是雲淡風輕，因為內容基本只談及他執政時期的事件，以及在各方對其年齡及健康狀況表示擔憂下，決定退出2024年總統大選的決策過程，實際上並未透露太多內幕。

紐約時報一篇書評的標題就是：「回顧2024年，拜登認為自己毫無過失」，恰好說明這本書內容只集中在2024年。

但也有評論認為銷售情況平平，與84歲的拜登因罹患攝護腺癌第四期，無法從事太多宣傳打書活動有關。

近代歷任總統及第一夫人卸任後，幾乎都會出版回憶錄，這不僅是重要收入來源，也有助宣揚政績及確立歷史定位。但川普在2021年第一個任期卸任後，並未出版回憶錄。

拜登回憶錄由樺榭圖書集團(Hachette Book Group)旗下的利特爾布朗公司(Little, Brown & Co.)出版，也許出版商對銷量早有先見之明，預付的版稅僅為1000萬元，達低於歐巴馬夫婦兩人回憶錄合計的6000萬元，柯林頓的版稅也有1500萬元。

若以前第一夫人的回憶錄比較，Circana統計指出，吉兒‧拜登(Jill Biden)回憶錄「東廂觀點」(View from the East Wing：A Memoir)總銷量約為4.6萬冊，同樣低於喜萊莉‧柯林頓及米雪兒‧歐巴馬的回憶錄。