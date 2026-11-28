圖為一名科州男子去年在食物銀行領取食物。今年感恩節各地食物銀行面臨更多需求。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前物價上漲與食物補助縮減，使美國各地食物銀行需求暴增，德州阿靈頓發放現場湧入5400多戶，遠超預期。

根據美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)的資料，今年感恩節 餐點成本增加了6%；此外自2025年7月「大又美法」生效以來，已有超過500萬名美國人失去食物補助，這些原因導致各地食物銀行 面臨比以往更多的需求。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，11月20日數以千計的汽車緩慢駛過德州 阿靈頓的AT&T體育場停車場，但並不是要前往觀看球賽。現場沒有球迷在停車場舉行賽前烤肉派對，取而代之的是志工將火雞、馬鈴薯等裝進一輛輛車的後車廂。

服務範圍涵蓋北德州13個郡的非營利組織「北德州塔蘭特地區食物銀行」(Tarrant Area Food Bank)總裁兼執行長巴特納(Julie Butner)表示，需求比預期的還要大。她說食物銀行原本預計有4000戶家庭來到這個一年一度的大型物資發放活動，但實際到場家庭超過5400戶，那天的第一輛車甚至在前一天晚上10點就已經開始排隊，因此必須緊急調度更多食物。

德州一名育有四個兒子的母親塞維爾(Lauren Sevier)表示他們家只能在買食物和買雙鞋之間做抉擇。她希望這次領取的食物，能讓一家人撐到感恩節假期之後。

從佛州到加州，各地食物銀行都發現前來求助的家庭大量增加。維吉尼亞州估計有3000戶家庭前往食物銀行尋求協助，維州參議員瓊斯(Mike Jones)表示發放的食物數量已經超過以往任何時候。

CNBC報導，紐約食物銀行「城市豐收」(City Harvest)總裁羅德里格斯(Carlos Rodriguez)表示人們的工作與薪資水準，根本趕不上過去五年來物價上漲的速度。紐約市各類食物發放站(food pantries)、免費供餐點(soup kitchens)每月平均造訪人次也比新冠疫情前增加了85%。

洛杉磯地區食物銀行(Los Angeles Regional Food Bank)的資料顯示，2025年發放的食物與雜貨接近歷史紀錄，而今年1月至9月期間在洛杉磯地區發放了總計1億1600萬磅的食物與雜貨，相當於9300萬份餐點，已經略高於2025年全年。

有需求的民眾可以撥打211專線取得當地免費餐點、食物銀行、其他資源的相關資訊，或前往feedingamerica.org網站尋找更多援助資源。