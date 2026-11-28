新澤西州海洋市一處路口交通號誌被強風吹斷倒地。東岸地區感恩節遭遇的風暴已逐漸趨緩，但仍有50萬戶停電。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 東岸感恩節風暴雖逐漸減弱，仍造成大規模停電、洪水與交通中斷；西北地區則迎來新一波風暴，持續影響多州天候。

東岸地區感恩節 遭遇風暴來襲，多處淹水，27日風雨逐漸趨緩、供電陸續恢復，但仍有50萬戶無電可用，部分沿海地區還是可能因漲潮而面臨淹水威脅。

這場風暴嚴重干擾交通，導致樹木倒塌、電線斷裂，從紐約到維吉尼亞州許多地區須出動水上救援。而在紐約市 ，「梅西感恩節遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)被迫破例延期到28日。

至於其他地區，濕雪一路飄落到南邊的田納西河谷(Tennessee Valley)，凍雨則橫掃新英格蘭 北部，中西部、俄亥俄河谷(Ohio Valley)及五大湖下游地區(Lower Great Lakes)也籠罩在濕冷的雨天。

此外，西北地區另一風暴系統27日發威，為俄勒岡州沿海帶來降雨。氣象預報指出，喀斯喀特山脈(Cascade Range)以及蒙大拿州和懷俄明州的山區隘口將有更多降雪。

東部惡劣天候好轉速度緩慢。國家氣象局(National Weather Service)官網表示，龐大天氣系統仍需一些時間才會真正減弱。

氣象局指出，東部各地將普遍出現時速25至35哩強風，陣風風速可能更強；新澤西到維吉尼亞州沿海地區已發布洪水警報，警報持續至27日。

電力中斷監測網站 poweroutage.us 數據顯示，截至27日東部仍有48萬餘戶家庭與商家停電，賓州、新澤西州情況最嚴重。26日感恩節當天停電高峰期共有90多戶停電。

根據航班追蹤服務平台FlightAware資料，截至27日上午已有1100多航班延誤、至少116航班取消。

馬里蘭州也經歷風暴。蒙哥馬利郡(Montgomery County)、喬治王子(Prince George's County)近200萬名自來水用戶風暴期間被要求節約用水，當局27日宣布可恢復正常用水；海洋城(Ocean City)、羅克維爾(Rockville)有建築物屋頂坍塌，救援人員救出39人及兩隻狗。

維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)一座釣魚碼頭部分坍塌，狀況危險，已關閉3哩海灘區。新州演海社區阿瓦隆市(Avalon)感恩節遭逢史上最嚴重潮汐之一。