AI摘要 文章摘要整理： 黑五期間詐騙集團借助AI快速複製真實商店，連AI購物助理也可能誤導消費者，導致仿冒網站與網購風險大增。

隨著人工智慧(AI)應用普及，詐騙集團 在「黑色星期五 」購物季期間，利用AI大量製作與真實網路商店幾可亂真的仿冒網站，從品牌標誌、商品圖片到行銷文案都能完整複製，讓消費者難以辨別真偽。此外，許多民眾仰賴AI購物代理程式搜尋商品、比價甚至代為付款，但這些工具也可能將使用者導向詐騙網站，使數百萬消費者面臨財務風險。

資料彙整公司Spokeo執行長與共同創辦人湯京曄(Harrison Tang)表示，AI大幅降低架設網站的技術門檻，使用者只要將內容轉換成HTML格式，就能輕易建立網站。他指出，詐騙者現在只需數小時，就能利用AI製作外觀幾可亂真的仿冒商店，過去可能需要數天甚至數周才能完成。

湯京曄指出，AI讓製作仿冒商店變得更容易，因此這類網站大量增加；平台雖然試圖辨識與封鎖可疑網站，避免將使用者導向詐騙頁面，但新網站層出不窮，平台很難及時追趕與應對。

Spokeo的網購詐騙研究發現，包括UGG、L.L. Bean、Converse及Stella McCartney等數十個知名品牌，都遭到不法分子仿冒；截至本月15日，該公司已辨識出65家仿冒網路商店，冒用60個品牌的名義經營。

真假網站之間的差異往往十分細微，消費者必須仔細檢查網址。湯京曄舉例，仿冒Converse球鞋的網站使用「converseshop.us.com」，但品牌真正的官方網站是「converse.com」。他提醒，「.us」是美國的國家頂級網域，雖然原本保留給美國居民使用，卻也常被用於網路釣魚詐騙。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，除了消費者可能受騙，AI搜尋及購物代理程式本身也未必能辨識網站真偽。專門監控智慧財產權侵權的公司Podqi近期針對AI搜尋風險進行研究，分別詢問ChatGPT、Gemini及Perplexity等熱門AI工具，各品牌商品應該在哪裡購買，結果發現超過18%的回答引用了仿冒、侵權或無效網站。

Spokeo提醒，消費者網購時應留意幾項警訊，包括網址與品牌官方網站相似卻存在拼字錯誤、網站未提供公司電話或實際地址，以及商品價格低得不合理，另可透過ScamAdviser或商業改進局(BBB)等第三方平台查詢網站評價及詐騙警告。