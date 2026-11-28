紐約市的消費者在「黑五」當天於Target 門市外排隊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 今年黑五消費者明顯回流實體店面，購物人潮創2019年以來新高；同時線上消費仍維持成長，顯示美國假期零售買氣全面升溫。

今年「黑色星期五 」消費者重回實體店面，購物人潮湧現；產業調查顯示，這個周末選擇親自前往實體店面購物的消費人數，創下2019年以來的最高紀錄。許多堅持傳統購物習慣的消費者，選擇在感恩節過後前往實體店面血拚；在曼哈頓 先驅廣場(Herald Square)梅西百貨門外，甚至日出前就排起長長人龍。

零售商Target回報稱，旗下許多門市清晨6點前就有數百名顧客排隊等候開門，甚至有人在前晚8點就抵達現場。

新澤西州居民克蘭(Arly Klein)27日在Westfield Garden State Plaza購物中心為親友及同事挑選節慶禮物，她告訴國家廣播公司(NBC)：「過去幾年，尤其是新冠疫情後，大家似乎不太去實體店面購物了。現在能親手觸摸商品、實際感受現場氛圍，真的很棒。很高興看到大家又重回購物中心。」

古根漢證券(Guggenheim Securities)消費產業類股研究分析師西格爾(Simeon Siegel)實地觀察新澤西州帕拉默斯(Paramus)零售商圈「黑五 」盛況，他指出，現場氣氛「就像以前黑五那樣」，停車位一位難求，「購物又變得有趣了。大家來到購物中心，不只是『覺得必須來』，而且是『真心想來』。」

商業產業組織ICSC調查顯示，這個假期周末到實體店面的購物人數，將創下2019年以來最高紀錄；近九成受訪國人計畫在感恩節假期周末消費；逾75%參與感恩節周末購物者計畫外出用餐，逾50%預計會在娛樂與休閒活動上大方消費。

分析師與經濟學家密切關注從感恩節周末至周一這五天的零售支出狀況，試圖尋找新的一年商業前景蛛絲馬跡。美國全國零售聯合會(National Retail Federation)預估，11月與12月實體店面及線上銷售額將成長4.1%，其中約一半成長幅度歸因於物價上漲。該組織預測，消費者總支出將達到1兆100億元。

購物中心營運商Macerich行銷傳播資深副總裁艾維(Kurt Ivey)向美聯社表示：「儘管面臨當前政治氛圍及宏觀經濟環境，消費者的韌性仍令我們感到驚訝」。

根據Adobe Digital Insights研究機構數據，感恩節當天線上消費金額創下71億元紀錄，較去年成長10.4%。Adobe預測「黑五」當天線上消費金額將達129億元歷史新高，較去年成長9.2%。