不具名人士透露，空軍旗艦雲端運算平台雲端一號遭駭客入侵，可能危及大量敏感戰術、人事及後勤資料。圖為五角大廈。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透指美國空軍雲端一號疑遭駭客入侵，可能外洩戰術、人事與後勤等敏感資料，並已造成平台運作受阻與系統更新暫停。

三位知情人士向路透透露，美國空軍旗艦雲端運算平台「雲端一號(Cloud One)」已被駭客入侵，此資安事件恐危及大量敏感的戰術、人事、後勤資料。

路透報導，Cloud One於2017年啟動，規畫成為美國空軍IT需求的一站式服務平台，整合微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon )、甲骨文(Oracle)、Alphabet的資源，支援數十種應用程式，其中包括管理人事資料與薪資，以及後勤和維修作業的系統。

涉防空雷達、彈藥系統

這些應用程式包括美國空軍的「雲端指揮與管制系統」(Cloud-Based Command and Control)，負責彙整來自北美各地的防空雷達及其他數據資料；以及「戰區綜合作戰彈藥系統」(Theater Integrated Combat Munitions System)，追蹤美國空軍在全球200多個據點的炸彈與飛彈。

其中兩名知情人士表示，這起針對Cloud One的入侵事件是在過去約一個月內、系統升級作業期間被發現的，事件曝光後已干擾到整個平台運作。一名消息人士表示Cloud One遭到入侵事態嚴重，另名消息人士說調查人員已要求美國網戰司令部(Cyber Command)介入評估損害。

駭客入侵事件曝光後，引發多方面的運作中斷。知情人士表示，將後台應用程式移轉至Cloud One的工作已暫停，這項移轉計畫本是美國軍方長期以來的優先事項。

此外原本已在Cloud One上運作的應用程式也被禁止進行更新，使得空軍人員無法安裝修補程式，此時正值科技業又陸續揭露一批嚴重的軟體漏洞。第五名消息人士則表示，部分使用者的系統管理員權限已遭撤銷。

好比拿1支萬用遙控器

其中一名消息人士稱入侵者利用軟體漏洞，取得了控制平面(control plane)的存取權限，好比取得一支萬用遙控器，可以利用權限查詢軍機運作狀態，或追蹤備用零件的移動情況。路透無法確認駭客利用的具體軟體漏洞，也無法確認駭客身分、入侵事件的完整範圍，以及是否有任何資料遭竊。

空軍聲明回應

美國空軍在給路透的聲明中表示：「對於特定網路及系統的安全態勢、漏洞或運作狀況，我們不予置評。我們持續採取審慎措施，保護空軍部門的資訊、系統及任務執行能力。」Cloud One的主要承包商一直是美國防衛公司科學應用國際公司(SAIC)，直到2026年由美國國防服務公司萊多斯(Leidos)接手。SAIC未回應評論請求，Leidos則將相關問題轉交空軍處理。