梅蘭妮亞當年申請的傑出才能簽證 如今拒絕率大增
梅蘭妮亞當年取得的EB-1A特殊才能簽證，如今在川普二度執政下核准率大跌，移民律師與倡議者憂心，美國將因此更難留住各領域頂尖人才。
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梅蘭妮亞當年取得的EB-1A特殊才能簽證，如今在川普二度執政下核准率大跌，移民律師與倡議者憂心，美國將因此更難留住各領域頂尖人才。
華盛頓郵報27日報導，第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)當年申請的「傑出才能」(Extraordinary Ability)簽證，長期以來被視為簽證界的皇冠明珠，是奧運獎牌選手、奧斯卡金像獎得主以及普立茲獎得主等頂尖人才通往綠卡及美國永久居留權的門票，但川普二度執政以來，EB-1A特殊人才簽證核准率大幅降低。
根據聯邦移民數據，EB-1A簽證專門為科學、藝術、教育、商業與體育領域當中長期展現全國或國際聲譽的外籍人士設立，核准率在前總統拜登任期最後幾個月為75%，到了2026年中期已降至32%。
報導指出，特殊人才簽證核准率急劇下跌引起移民倡議人士憂慮，擔心美國在各個領域都將失去競爭優勢，包括好萊塢到全國頂尖實驗室。
倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)今年8月在報告中說，EB-1A拒簽率攀升加上職業綠卡受到限制，恐對美國勞動力規畫及吸引與留住全球人才的能力產生重大影響。
移民官員出身的「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政策監督祭實務顧問凱蒂‧安古斯提亞(Kate Angustia)表示：「這是非常、非常巨大的跌幅。」她說：「這很奇怪，因為川普政府一再表示希望有最優秀、最頂尖的人才。」
移民律師與商業領袖表示，今年當中申請特殊人才簽證卻遭到拒絕的大聯盟運動員、馬戲團表演者、科技創業家、科學研究人員與記者，若以個人成就資歷來看，在過去原本可以輕鬆過關。
由於拒簽率過高，部分移民律師事務所已經完全停止承辦EB-1A簽證申請。
移民律師表示，代表客戶申請EB-1A簽證時，許多移民官員似乎只因為主觀認為申請人「不夠傑出」而直接打回票。
專責代理藝術與娛樂界客戶，在長島執業的移民律師瑞秋‧巴斯金(Rachel Baskin)，今年便有客戶EB-1A申請遭拒。她說：「審核變得主觀太多了。」
根據統計，2026會計年度前三季有5200人申請獲准，相較之下，2024會計年度同期則有將近8900人申請獲准。
梅蘭妮亞2001年以職業模特兒身分透過取得特殊人才簽證，雖然當時並不是凱特摩絲(Kate Moss)、吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)或娜歐蜜康貝爾(Naomi Campbell)等超級名模。這項簽證讓梅蘭妮亞踏上成為美國公民的道路，後來也為遠在斯洛維尼亞的父母擔保，讓父母取得綠卡。
移民數據分析公司Lawfully洞察與策略總監雷諾茲(Finn Reynolds)指出，現在必須在人工智慧(AI)、軟體工程、軟體開發等領域具有高度頂尖實力，或者在藝術表演、體育等領域有非常傑出的才華，申請特殊人才簽證的核准率才有較高希望。
她申請的是EB-1A「傑出才能」簽證，原本專給在科學、藝術、教育、商業與體育等領域具國際聲譽的人士，是通往綠卡與永久居留的重要門票。 根據聯邦移民數據，EB-1A核准率從拜登任期最後幾個月的75%，到2026年中期已降至32%，跌幅明顯，顯示審核標準大幅趨嚴。 移民倡議者擔心，過高拒簽率會讓大聯盟運動員、科技創業家、研究人員等人才卻步，進而削弱美國在好萊塢、實驗室與創新產業的競爭力。
精華 FAQ
她申請的是EB-1A「傑出才能」簽證，原本專給在科學、藝術、教育、商業與體育等領域具國際聲譽的人士，是通往綠卡與永久居留的重要門票。
根據聯邦移民數據，EB-1A核准率從拜登任期最後幾個月的75%，到2026年中期已降至32%，跌幅明顯，顯示審核標準大幅趨嚴。
移民倡議者擔心，過高拒簽率會讓大聯盟運動員、科技創業家、研究人員等人才卻步，進而削弱美國在好萊塢、實驗室與創新產業的競爭力。
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