華府9月29日舉行國家設計工作室全新AI驅動政府網站America.gov發表會期間，特斯拉與SpaceX執行長、馬斯克（左）與黃仁勳（右）交談。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵以馬斯克與黃仁勳為例指出，科技業對創辦人的約束力正在下降，當公司規模夠大、影響力夠強時，執行長即使捲入爭議也可能重返權力核心。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 使公司陷入危機，外界一度質疑他能否回鍋。華盛頓郵報指出，世界首富馬斯克 數年前也曾面臨失去旗下商業帝國掌控權的危機，但兩人最終都掌握公司大權。企業治理專家表示，科技業似乎已摒棄過去曾讓Uber共同創辦人卡蘭尼克等矽谷領袖為不當行為付出較明確代價的準則。

馬斯克2018年宣稱已「取得資金」將特斯拉私有化，涉嫌誤導投資人，因此被迫辭去特斯拉董事長職務。同年，他稱一名參與泰國洞穴救援的探險家為「戀童癖男子」，遭提告誹謗，還在Podcast節目中吸了一口大麻，引來聯邦政府對SpaceX展開安全審查。當時有分析師預測，馬斯克保住特斯拉執行長職位的機率只有25%。

特斯拉投資人當時屏息以待，準備面對可能長達數年的政府審查、訴訟、投資損失及領導層的不確定性。馬斯克因可能影響市場走勢的貼文受到監督，發文更加謹慎，直到新冠疫情開啟他在社群媒體上發文的新階段。他也找到美國總統川普這位友善的合作夥伴。即使領導美國政府效率部（DOGE）的過程並不順利，馬斯克仍鞏固在特斯拉的權力，特斯拉股價則呈指數成長。

密西根大學商學院教授高登（Erik Gordon）表示：「打造一家規模夠大、市值夠高、在股市有足夠影響力的公司，讓全世界相信沒有你，公司就會垮掉，那麼你就能像羅馬皇帝尼祿一樣：你想做什麼就做什麼。」

高登指出，這番道理顯然也適用於黃仁勳。黃仁勳本月稍早因被指涉及多段婚外情而辭職，其中一名對象疑似與中國情報機構合作，但他本周再獲任命為輝達執行長，重掌公司大權。高登說：「許多關注企業治理與行為規範的人都感到困惑不解。」

同為人工智慧（AI）領域重要企業的OpenAI，2023年也曾差點失去共同創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）。奧特曼當時因與董事會發生爭執而遭罷黜，隨後在一片聲援聲中復職。這起事件早已釋出訊號，顯示創辦人遭罷黜的時代可能已告一段落，至少目前如此。

華郵指出，許多因素促成這種新局面，但高登認為，主因是一度稀缺的創投資金失去制衡力量。他說，隨著資金日益充裕，創投業者愈來愈常以「對創辦人友善」為賣點，「這已演變成『只要你把公司發展起來，你想做什麼都可以』，只有少數例外」。

高登說，這催生更廣泛的企業文化，原本應監督創辦人的「成年人」，如今反而對創辦人卑躬屈膝。企業治理專家米諾（Nell Minow）表示：「我們確實生活在一個億萬富豪恣意妄為的時代。」她認為，隨著黃仁勳復職，這股風潮已達頂峰。

米諾指出，由創辦人領導的企業也更加團結以抵禦外部壓力，並愈發重視董事會組成。例如，馬斯克旗下公司董事會由親密盟友及友人組成，他的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）就擔任特斯拉董事。她說：「沒有人不可撼動，尤其是在上市公司，但我們確實生活在一個『帝王式執行長』（imperial CEO）的時代。馬斯克的經歷對許多執行長而言是一個警示，他們都在為自己築起護城河。」

隨著馬斯克知名度提高，又接管當時仍名為推特的X，此後幾年陸續爆出多起醜聞及政商爭議，但特斯拉股價大幅飆漲，成為全球市值最高的汽車製造商。SpaceX上市計畫也備受投資人關注，最終以破紀錄的表現上市，使馬斯克成為全球首位身家達1兆美元的富豪。曾經預見危機的投資人與分析師欣喜不已，似乎再也沒有任何事情能扳倒馬斯克。

如今，黃仁勳同樣走出醜聞陰霾。高盛前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）在X上的感想，或許最能反映這種新權力格局。黃仁勳身陷風暴之際，貝蘭克梵曾感嘆：「為黃仁勳感到難過。宛如莎劇。但正如戴高樂所說，『墓園裡滿是不可或缺的人。』」

黃仁勳復職後，貝蘭克梵重新審視自己的看法。他寫道：「看來，如果你真的、真的、真的不可或缺，你就能從墓園裡回來。」