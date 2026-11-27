Nvidia創辦人黃仁勳23日回任執行長，在美國加州聖塔克拉拉總部受到員工熱烈鼓掌歡迎。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達後雖承諾改善領導方式，卻仍反對接班制度與大幅改組，董事會、財務長及法務長也因治理與法遵爭議面臨更大壓力。

黃仁勳 離開Nvidia輝達 (另稱英偉達)11天後重掌公司，承諾「第二次當執行長會做得更好」。他承認應收斂強勢作風，不過反對正式接班規畫，也捍衛原有管理架構。這場風波過後，輝達是否真會改變，員工、分析師及法律專家仍然存疑。

英國金融時報報導，黃仁勳周二回到矽谷總部參加員工大會，並沒有表現出要大幅改革管理及公司治理的意思。他重申反對正式接班規畫，也力挺數十名高層直接向他報告的扁平化組織。

不過，有人認為黃仁勳非改不可。科技投資機構深水資產管理公司管理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「可以確定的是，重新領導公司的黃仁勳會有所不同。他差點失去一切，如今能重新掌舵，自然心存感激。」

黃仁勳長年當眾斥責部屬的作風，再度受到批評。孟斯特預期，他對員工、合作夥伴及政治人物施壓的態度，會比過去溫和。

孟斯特說：「公司很可能因此慢半步。但我相信，黃仁勳十年來首度有了重新證明自己的動力，足以彌補這點損失。」

財務長、法務長也受檢視

黃仁勳回任後，外界開始檢視兩名在這次危機中扮演要角的核心副手，以及先讓他離職、又決定讓他回任的董事會。董事會反覆的決策，已使股東財富蒸發逾1兆美元。

財務長柯蕾絲及法務長泰特，名列輝達四位「長」字輩的核心高層，如今兩人在風波中的角色也受到檢視。

柯蕾絲主管輝達的會計作業，目前正遭美國證管會（SEC）調查。投資人也要求更清楚交代，輝達究竟多依賴來自中國的營收。

泰特則主管美國出口管制的法遵事務。多位華府消息人士告訴金融時報，他在華府給人的印象，是淡化輝達銷售業務涉及的國安疑慮。

泰特過去長年在美國西岸Cooley律師事務所擔任智慧財產權律師，預定下周與黃仁勳一同前往國會接受閉門聽證會。

兩位熟悉內情的人士說，柯蕾絲先前曾和黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez）發生衝突。卡普雷茲在輝達職務迅速竄升，目前負責亞洲重要客戶，並接手原由柯蕾絲團隊掌管的部分業務。

儘管如此，一名輝達員工認為，黃仁勳仍會力挺兩名副手。他雖以要求嚴苛、作風強硬著稱，卻不常開除員工，過去還說過，寧願「折磨他們直到成材」。

這名員工說：「把人趕走不是黃仁勳的作風。他的做法會是：我們應該緊緊擁抱泰特和柯蕾絲。」

增設法遵長 調整與華府互動方式

泰特實際上扮演輝達法遵長的角色，並主導公司強硬回應美方限制AI技術流向中國的措施。

一名前美國商務部高層說：「輝達和其他公司不同，連專業的政府事務團隊都沒有。我從沒見過這麼疏忽的法遵人員。」

不過，一位熟悉輝達華府遊說工作的人士說，輝達只是「對如何最有效維護國安，與批評者看法不同」。輝達認為，容許部分晶片銷往中國、與華為競爭，最終有利於美國。

輝達董事會已宣布，將任命正式法遵長，等於默認與華府決策官員往來的方式需要改變。董事會也成立國家安全與出口管制監督委員會。

董事長瓊斯（Harvey Jones）說，輝達「致力與政府及產業夥伴保持建設性合作……在維護國安的同時，支持科技持續創新」。

董事會去留仍待觀察

目前這個董事會還能維持多久，仍待觀察。儘管周一股價大漲，部分投資人仍不滿董事會在川普施壓後突然改變決定。瓊斯才排除黃仁勳回任，幾天後董事會就重新任命他。

科羅拉多大學波德分校法學院教授利普頓（Ann Lipton）曾是證券及公司訴訟領域的資深律師。她說，輝達未建立接班計畫，後果「不堪設想」，也是「市場理應教訓之事」。

她說：「董事會有責任建立制度，確保這類問題能呈報到董事會。」

要求輝達進一步改革的壓力有增無減。標普全球評級分析師周三說，這場風波「暴露了輝達管理和治理的弱點」，可能危及信用評等。依這篇報導，標普說，除非公司處理重大的治理缺失，否則可能將AA發行人信用評等調降一級。