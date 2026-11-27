皮爾蘭高中樂隊為參行梅西百年遊行而感到驕傲。(取自皮爾蘭高中臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 梅西百貨感恩節遊行首度因天候延期，德州皮爾蘭高中樂隊為500名師生急募35萬元，順利支付住宿、餐費與返程交通。

梅西 百貨" rel="154239">梅西百貨 (Macy's)感恩節遊行史上首度因惡劣天氣延期後，從德州 遠道而來的高中鼓號樂隊頓時不知所措。美聯社報導，曼哈頓住宿費本就昂貴，何況還要餵飽約500名學生。梅西將原定26日舉行的遊行延到28日後，德州皮爾蘭(Pearland)高中樂隊在短短數小時內，靠企業贊助與近2000名民眾慷慨解囊，募得35萬元延長停留的經費。

美聯社與哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，德州皮爾蘭高中樂隊指揮德姆科維奇(Ryan Demkovich)表示，募款過程令人精疲力竭又情緒激動，看到各界善意則令人深感謙卑。他說：「老實說，我到現在還是很震驚」。

德姆科維奇表示，延期消息傳來時，他帶著學生在百老匯觀賞音樂劇「魔法壞女巫」(Wicked)的午場演出。

他說：「社區被迫發出大規模且十分緊急的號召，讓孩子們留下來完成演出」。

才一天時間，樂隊於26日已籌足兩晚住宿費，並包下28日遊行後返回德州的巴士。

時報廣場(Times Square)的萬豪酒店(Marriott Marquis)感恩節周末已客滿，這群師生必須改住新澤西州梅多蘭茲(Meadowlands)體育園區附近的旅館；加上機票要到11月30日或12月1日才有空位，因此只能搭巴士回家。

民眾與企業的熱心捐款涵蓋額外餐費，皮爾蘭當地的格林戈(Gringo's)墨西哥餐廳、休士頓的「床墊麥克」(Mattress Mack)，以及中點能源(CenterPoint Energy)等業者都慷慨解囊。

除了皮爾蘭高中樂隊外，其他表演團體也調整計畫。

美聯社報導，百老匯劇目「洛基恐怖秀」(Rocky Horror Show)、「魔法壞女巫」與「漢密爾頓」(Hamilton)的演出人員仍會照新日期表演，首度參加遊行的康乃狄克大學(UConn)樂隊也將如期登場；不過，阿拉巴馬大學(UA)的「百萬元樂隊」(Million Dollar Band)將返鄉參加足球賽。

夏威夷納科阿阿里伊全州遊行樂隊(Nā Koa Aliʻi Hawaiʻi All-State Marching Band)則希望湊足約70萬元，讓數百名表演與工作人員留到28日。