圖為丹契(右)和辛頓(左)兩人於三年前共度感恩節。他們於2016年因誤發的簡訊而成為感恩節最感人的相聚故事。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 因一則誤傳簡訊而相識的丹契與辛頓，10年來持續共度感恩節，如今更將與Lifetime合作，把這段溫暖友誼拍成電影。

汪達·丹契(Wanda Dench)和賈莫·辛頓(Jamal Hinton)兩人24日並肩坐在亞利桑納州 的一個公園長椅上，商量著感恩節 的安排。

他們肩負重任：既要安排各自家庭的感恩節慶祝活動，又要應對熟悉兩人故事記者的採訪，還要與Lifetime電視台的編劇合作，將他們感人的故事搬上大銀幕。

丹契和辛頓堅稱自己只是兩個普通人，但自從一條意外的短信讓這兩個曾經的陌生人走到一起，開啟了長達十年的感恩節慶祝活動後，美國社會已經將他們捧上了小明星的位置。

丹契在2016年傳訊息邀請孫子回家過感恩節，但不知道孫子已經換了手機號碼，把訊息傳到當時年僅17歲的辛頓(Jamal Hinton)手機上。

那時候還是名高中生的辛頓回傳了一張自拍照和一條略帶俏皮的簡訊，問他是否還是能夠去蹭飯。令他驚訝的是，丹契毫不猶豫地就邀請他來吃飯。辛頓欣然前往，丹契和她的丈夫朗尼(Lonnie Dench)熱情地歡迎這位少年來到他們在鳳凰城附近的家中。 圖為丹契(右)和辛頓(右二)兩人於三年前共度感恩節。他們於2016年因誤發的簡訊而成為感恩節最感人的相聚故事。(美聯社)

那年的感恩節，美國正處於「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動引發的種族反思浪潮之中，川普的當選開啟了美國政治的新時代，而佛州奧蘭多「脈衝」夜店爆發美國史上最致命的大規模槍擊事件。

人們渴望聽到一些令人振奮的消息，而丹契和辛頓的故事恰好滿足了他們的需求。

此後，這對忘年好友幾乎每年都一起慶祝感恩節，甚至非假日也會聚在一起。有些時候，餐桌旁總是圍坐著熟悉的親朋好友；有些時候，親人曾經坐過的位置空著；偶爾，也會有新面孔加入。幾年來，丹契和辛頓兩人一起走過了人生中的起起伏伏，歷經朗尼在2020年因新冠肺炎併發症去世，丹契在2024年罹患乳癌，到辛頓最近的婚禮。

大眾對兩人的友誼津津樂道。媒體蜂擁而至，爭相報導這則難得的正向消息，讓觀眾們為這段看似不可能卻又經久不衰的友誼而欣喜不已。他們甚至還收到了來自各大品牌的贊助邀約。

電影製片人也在2026年也找上了門。丹契和辛頓與Lifetime電視台合作，要將他們的故事搬上大銀幕，預計2027年感恩節前後上映。