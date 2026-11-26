美國航空母艦林肯號結束中東部署、抵達泰國休整前夕，數名女子9月1日站在泰國芭達雅夜生活區的一家酒吧外。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國航母林肯號官兵赴泰國芭達雅休假，卻多半避開紅燈區、只想觀光睡覺，讓當地業者失望，也反映Z世代性行為減少的趨勢。

經濟學人最新刊登的一篇文章提到，一批美國海軍水兵與陸戰隊員在以色情觀光 聞名的泰國 度假勝地芭達雅放岸假時，避開當地紅燈區，選擇外出觀光、早早上床睡覺，令當地從業人員大感震驚。

紐約郵報引述這篇文章報導，美國航空母艦林肯 號（USS Abraham Lincoln）9月在芭達雅附近停泊，艦上約5000名官兵歷經8個多月的海上部署，包括在波斯灣周邊執行作戰任務，終於迎來首次休假。泰國各地的性工作者聞訊齊聚芭達雅，原以為生意將大增，據報卻大失所望。

這些Z世代美軍官兵寧可外出觀光或購買紀念品，也不願前往市內規模龐大的紅燈區。即使到酒吧消費，多數人似乎也更熱衷滑手機，而非觀看鋼管舞表演，隨後便早早返回飯店。

美國海軍航空母艦林肯號9月2日抵達泰國春武里府林查班港，拖船前往迎接。（美聯社）

芭達雅夜生活商業協會會長漢彌爾頓（Lisa Hamilton）告訴經濟學人：「過去，陸戰隊員會喝醉，做些蠢事。現在這一代完全不同。」她說：「我們原以為他們會出去狂歡、盡情玩樂，但生意不如預期。」

經濟學人的報導也發現，1997年至2012年出生的Z世代，性行為頻率明顯低於前幾代人。在美國、歐洲和亞洲，性生活少於前幾代人的年輕情侶比例創新高，完全沒有性生活的年輕成人比例也持續上升。過去10年間，16至24歲女性從未有過性行為的比例倍增，從19%升至38%；男性則從18%升至28%。

這些數據也顯示，許多富裕國家過去30年間，人們初次發生性行為的年齡愈來愈低，如今這項趨勢已經逆轉。