風暴26日感恩節襲擊東北部，圖為維吉尼亞州諾福克水淹路面，民眾以小舟代步。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節期間東西兩岸同受惡劣天氣衝擊，東岸強風豪雨致大停電與航班亂象，新澤西宣布緊急狀態；西岸則因大潮引發海岸洪水警告。

感恩節 假期，美國東西兩岸同時遭遇惡劣天氣侵襲，在強風、豪雨、沿海洪水及天文大潮夾擊下，陸空交通大亂，大量航班延誤或取消，全美超過85萬戶停電。新澤西州 宣布全州進入緊急狀態，警告會有毀滅性強風及暴雨或會造成災難，但目前未有傷亡報告。

新州宣布進入緊急狀態

強烈風暴26日襲擊東北部，圖為紐約的行人用雨傘抵擋風雨。（美聯社）

26日感恩節風暴來襲，圖為紐約市行人穿著「我愛紐約」的雨衣抵擋強風大雨。(路透)

綜合美聯社、路透等報導，強烈東北風暴在26日感恩節當天襲擊東部地區，國家氣象局(NWS)預測，在感恩節當天至周五早上，整個地區都受到這場風暴影響，東部地區多處機場航空交通，出現能見度降低、亂流加劇、強風及飛機結冰等現象，風速高達每小時50至70哩。

原定26日舉行的第100屆梅西百貨(Macy's)感恩節大遊行宣布順延至28日舉行，是舉辦百年來首次因天氣延期。當天市長曼達尼排定接受手術，因此無法參加。

在95號州際公路(Interstate 95)沿線，陣風風速高達到每小時50哩以上。NWS針對由喬治亞州北部，經由大西洋中部地區一路延伸至新英格蘭南部的大片區域，發布強風警報。

新澤西州全州從25日晚上開始進入緊急狀態；紐約州部分地區同樣宣布進入緊急狀態。密蘇里州及伊利諾州 部分地區已發出冬季風暴警告及觀察預警，26日出現降雪。維州諾福克(Norfolk)地區也發布龍捲風警告。

東岸部分沿海地區面臨自2012年颶風「桑迪」(Hurricane Sandy) 以來最高水位威脅。

多條公路也因強風宣告封閉，包括維州「切薩皮克灣大橋隧道」（Chesapeake Bay Bridge-Tunnel)、北卡州12號公路(NC 12)等。

停電追蹤網站poweroutage.us資料顯示，26日上午全美共超過85萬戶，包括家庭及工商用戶停電，主要集中在東岸各州。

西岸發布海岸洪水警告

西岸方面則受到特大潮汐(King Tide)影響，南加州、舊金山灣區、俄勒岡州、華盛頓州沿岸均發布海岸洪水警告。大潮汐是月球及太陽引力導致的天文大潮，由於遭遇超級聖嬰現象(El Niño)使海洋變暖，導致海水量增加而進一步加劇。與華州接壤的加拿大西岸英屬哥倫比亞(卑詩省)沿岸地區，同樣受這個大潮汐影響。

舊金山附近帕西菲加市(city of Pacifica)一座碼頭的部分結構，25日遭巨浪沖毀被捲入海中；灣區北部的馬林郡史汀森海灘(Stinson Beach, Marin County)一度對沿海住宅區發出疏散警告，並警告民眾遠離所有海灘，因為巨浪持續沖擊該區。

近2000航班受影響

感恩節假期前後，陸空交通本已較平日繁忙，強風、大雨及洪水困擾東西兩岸，令假期出行變得更加複雜。東西兩岸千萬人的行程受到影響，截至26日上午已有 400多個航班取消，近2000架次航班延誤。