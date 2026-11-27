6月12日SpaceX股票首次公開發行，馬斯克透以視訊在紐約時報廣場的巨型電視牆上發表演講。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克宣布擴大贈送SpaceX股票給美國兒童，配合川普帳戶制度與AI太空計畫，引發外界認為他在強化公眾參與並回應民主黨質疑。

SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)宣布，加碼贈送美國所有兒童每人兩股SpaceX股票，較他上月表示每人一股翻了一倍，以全美約7200萬名兒童估算，總規模約184億元。有分析認為這是全球首富的「AI 攻心計」。

據路透等媒體報導，馬斯克是感恩節前夕，於25日在X發文宣布這個股票贈予計畫，就在宣布前幾個小時，SpaceX 剛獲聯邦傳播委員會(FCC)批准部署100萬顆人造衛星的星系(satellite constellation)提案，用於支援在太空的資料中心，協助滿足AI快速運算的需求。

在期中選舉獲勝的民主黨，普遍反對興建資料中心，而馬斯克則致力於擴大SpaceX在AI產業的角色，因此進一步引發民主黨擔憂他在經濟與政治層面的影響力。

新加坡華僑銀行(OCBC)財富諮詢主管安布(Chez Anbu)認為，馬斯克這項宣布「顯然有助擴大公眾對 SpaceX 的參與感，讓每個月兒童直接持有公司股分，能創造出一個強而有力的論述，即讓更多人能共享AI 與太空經濟帶來的紅利，無疑是反擊民主黨的理論依據。」

馬斯克在發文中表示，股票代表未來經濟中的權益，直接把股票交給人民才是正確做法。他更聲稱「這只是開端，未來還會有更多行動。」

按照馬斯克的計畫，其中一股由SpaceX捐贈新發行的A類普通股，另一股則由馬斯克個人贈與。SpaceX總裁夏特威爾(Gwynne Shotwell)與丈夫10月承諾，將捐贈「川普 帳戶」(Trump Accounts)計畫的200多萬名兒童，每人一股兩人持有的SpaceX股票。

由SpaceX捐贈的股分，預計於12月轉讓，而馬斯克個人贈予的股分，則要等到2027年6月12日禁售期結束後才能處理。SpaceX 6月掛牌上市時，馬斯克所持股票設有366天禁售期。

獲贈股票的兒童，必須是在「川普帳戶」的有效帳戶內。「川普帳戶」是聯邦政府為18歲以下、具社安號碼兒童設立的稅務優惠投資帳戶，滿18歲時可自行管理用於教育、購屋或創業等。