「黑色星期五」到來前，各大品牌、商家已經在線上及實體店面提前祭出超殺折扣。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黑五檔期在AI比價工具與生活成本壓力下，消費者更傾向線上購物，並把T恤、清潔與衛生用品等必需品一併囤貨。

27日「黑色星期五 」(Black Friday，下稱黑五 )到來前，各大品牌、商家已經在線上及實體店面提前祭出超殺折扣，產業分析師指出人工智慧(AI)購物工具普及，加上消費者考量生活成本，影響了他們的消費方式、地點、時機和購物內容，除了禮品之外，T恤、盥洗用品、寵物用品等生活必需品也紛紛被放入購物推車中。

美聯社報導，Adobe數位洞察總監潘迪亞(Vivek Pandya)表示：「提到節慶購物，大家通常會聯想到高檔提包、珠寶這類商品；但我們觀察到，愈來愈多消費者也利用這個時機囤積生活必需品。」他指出消費者正利用AI輔助工具來比較產品與價格，特別是現在通膨與油價上揚，消費者對於價格更加敏感。

潘迪亞表示由於消費者普遍認為電商平台能提供最划算的選擇，促使他們在購物季時更傾向於線上消費，而非前往實體店面。Adobe指出，本月透過AI工具的連結導流至線上零售網站的流量，較2025年11月成長了一倍以上。

沃爾瑪執行長弗納(John Furner)在本月財報電話會議上向分析師透露，使用沃爾瑪AI購物助理「Sparky」的顧客，平均每筆訂單消費金額，比未使用該工具的顧客高出40%。亞馬遜 (Amazon)執行長傑西(Andy Jassy)上個月也向分析師表示，使用該公司AI助理Alexa的美國消費者，其消費金額比未使用者高出50%。

零售商今年提早推出了折扣活動，有些甚至在10月底萬聖節前就已開始，但潘迪亞認為最優惠的價格很可能還是會出現在感恩節和黑五。如電視產品在黑五的平均折扣預計將達到23%，相較之下本月前22天的平均折扣為11%。

「買禮物犒賞自己」已成為節日購物的一大趨勢。分析師指出隨著黑五檔期延長成數周的活動後，部分消費者也趁機囤貨，購入了盥洗用品和衣物，這些商品通常是在其他時間才會購買的。Adobe數據顯示11月1日至22日，個人衛生用品的線上銷售額較10月平均高出40%；同期居家清潔用品的銷售額激增33%、基本款服飾銷售額也成長27%。

賽富時(Salesforce)表示，預計服飾、居家用品、美妝保健類商品的折扣幅度將最為可觀，該公司預估從24日到30日期間，美妝保健產品的平均折扣將達到33%。