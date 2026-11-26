美國廣播公司(ABC)8月指控聯邦通訊委員會(FCC)要求提前審查其廣播執照，是在報復其部分節目決策，侵犯其言論自由權。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華府聯邦法官裁定，暫停FCC對ABC旗下8家電視台提前審查執照，認為ABC可能勝訴並涉及報復性干預與第一修正案爭議。

美國廣播公司(ABC)8月指控聯邦通訊委員會(FCC)要求提前審查其廣播執照，是在報復其部分節目決策，侵犯其言論自由權。華府 聯邦地區法官阿里汗(Loren AliKhan)認同ABC的主張，以川普 政府可能違反憲法第一修正案為由，25日頒布暫時限制令和初步禁制令，阻止FCC提前審查ABC旗下八家電視台的廣播執照。

ABC發言人表示：「今天的裁決是憲法第一修正案的重大勝利。」FCC發言人則表示，該裁決准許ABC請求頒布禁令的部分，「在事實認定與法律適用上皆有誤」，FCC「期待在此案取得全面勝訴」。

美聯社報導，前總統拜登 任命的阿里汗在裁決中指出，ABC提出的第一修正案相關主張，極可能勝訴。她寫道：「這不是很難判的案子」，ABC詳述「他們行使憲法第一修正案賦予權利之後遭到的報復」，且已對他們造成「無法彌補的損害」。ABC聲稱，川普政府的舉動已對該電視網的言論自由權產生「寒蟬效應」。

ABC及母公司迪士尼(Disney)8月控告FCC及其主席卡爾(Brendan Carr)，指FCC在4月下令ABC旗下8個電視台，須提前數年提交換發廣播執照申請。當時，ABC深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)開的一些玩笑激怒了川普總統，川普甚至要求開除金莫。ABC一度暫停「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)，結果引起影視界強烈不滿。

川普重返白宮後，已與多家新聞媒體爆發多起法律戰，爭議焦點往往涉及媒體對行政部門的報導方式及媒體透過什麼管道獲取行政部門資訊。

阿里汗雖同意ABC請求發布臨時禁令，阻止FCC提前審查其廣播執照，但她駁回ABC另一項請求；ABC原本希望阻止FCC採取「任何形式的脅迫制裁行動」，試圖干預該電視網「行使編輯自主權」。阿里汗表示，ABC電視網並未具體說明除了提前換發執照程序之外，未來還可能面臨哪些威脅。

代表川普政府的律師敦促法院駁回ABC提出的訴訟，指該電視網試圖在聯邦監管機構展開審查前，先行阻擋相關監督。