1885年銀質貿易元。(取自Stack's Bowers拍賣公司官網)

AI摘要 文章摘要整理： 一枚1885年銀質貿易元因存世極少、身世成謎，在Stack's Bowers拍賣會拍出195萬元；同場另有1971-S試鑄銀元以18.9萬元成交。

一枚面額只有1美元的銀幣，竟然能拍出195萬元？近日在Stack's Bowers拍賣會上，一款極為罕見的1885年銀質「貿易元」(Trade Dollar)拍出驚人行情，也讓人再度見識到收藏界的熱情。

根據「大眾科學」(Popular Science)報導，費城 鑄幣廠在1885年僅鑄造了五枚銀幣，而且直到1913年才首度出現在拍賣會上，堪稱是收藏界的「特超級稀有」(Superior Super Rare，SSR)級珍品。

據了解，貿易元最早於1873年推出，主要用於與中國及東亞地區的貿易，但隨著銀價及貿易政策變化，貿易元在1876年失去法定貨幣地位，後來只剩少數供收藏用的精製幣。

1883年，官方停止生產精製貿易元，美國鑄幣局(U.S. Mint)更在1885年1月銷毀了1884年使用的模具，但之後市場上竟出現了1885年版的貿易元，鑄幣局的年度報告及相關鑄造紀錄，都沒有記載這五枚硬幣的生產。

這五枚神祕的貿易元被懷疑是當時費城鑄幣局局長勞登·斯諾登(A. Loudon Snowden)利用職權安排鑄造的，但至今仍沒有確切定論。

對收藏家來說，藏品年代久遠固然重要，但發行數量、保存狀況及歷史背景，同樣會影響市場價值。這次拍賣的1885年銀質貿易元的罕見程度，對藏家來說可遇不可求，也因此引發激烈競標。

除此之外，近期還有另一枚銀元拍出不俗價格。根據GreatCollections資料，一枚1971-S艾森豪(Eisenhower)試鑄原型銀元，在拍賣會上以18.9萬元成交。