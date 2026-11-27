聯邦快遞一架MD-11型貨機25日晚間在邁阿密國際機場降落時衝出跑道。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FedEx一架貨機在邁阿密機場降落時衝出跑道，造成3條跑道關閉、航班大亂；當時又逢大雨與感恩節前夕，FAA已介入調查。

就在全美航空最繁忙的感恩節 前夕，聯邦快遞公司(FedEx)一架貨機25日降落邁阿密國際機場(Miami International Airport)時衝出跑道，以致這座美國東南部航空樞紐機場只剩一個跑道可用，航班嚴重延誤。

聯邦快遞發表聲明稱，這架航班編號910的MD-11型貨機，從田納西州 曼菲斯(Memphis)飛往邁阿密，降落時發生狀況，但未提供具體細節；僅表示機組人員平安、無人受傷。

根據邁阿密當地電視台播出的畫面，這架貨機停在緊鄰繁忙道路的機場圍籬邊緣。

邁阿密國際機場是全美最繁忙航空貨運樞紐之一。機場表示，貨機晚間8時40分左右衝出跑道，造成機場四條跑道中三條跑道被迫關閉，只剩下一條跑道維持運作。

聯邦航空管理局(FAA)已針對所有預定飛往邁阿密的航班發布暫時「就地停飛」(ground stop)指令；當地先前已因天候惡劣導致許多航班延誤。

FAA表示，由於大部分跑道關閉，邁阿密抵達航班恐延誤約30分鐘。邁阿密機場26日上午在社群媒體發布聲明，表示航班仍受到後續影響，並呼籲旅客前往機場前先向各預訂的航空公司確認最新航班動態。

有關當局並未立即針對貨機衝出跑道的原因提出說明，FAA將展開調查。事發當時，南佛州正下大雨，當天稍早，邁阿密的出發航班也因惡劣天氣而延誤。

邁阿密機場不久前才剛發生類似意外。 9月間，亞馬遜航空(Amazon Air)一架貨機衝出跑道，撞破機場圍籬並波及許多車輛、造成五人喪生。國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)報告稱，亞馬遜航空的機師獲准降落時，航管人員並未發出強風警示。

聯邦快遞貨機在邁阿密衝出跑道，不僅導致航班大亂，也讓感恩節期間搭機的旅客更加焦慮。除了這起人為意外，惡劣天氣威脅全美許多地區的航班，恐將引發延誤，而且就在不到兩個星期以前，FAA才因老舊的航空通訊系統故障而下令全美實施「地面停飛」，偏偏正值過節旅遊高峰期。