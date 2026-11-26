由於風暴持續增強，第100屆梅西百貨感恩節遊行被迫延期。一名孩童26日在美國紐約市站在鐵絲網圍欄前，望向停放的遊行花車。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節期間遭風暴侵襲，東岸出現強風豪雨與嚴重淹水，全美逾90萬戶停電、逾440班航班取消，紐約梅西百貨遊行也被迫延期。

美國26日迎接感恩節 ，但風暴帶來惡劣天氣，打亂東岸的過節安排，強風和大雨造成停電、航班取消，梅西百貨 一年一度的感恩節遊行也因此延期。

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華爾街日報報導，美國國家氣象局（NWS）指出，大西洋中部地區和新英格蘭 地區沿岸正發生大範圍洪災，維吉尼亞州、德拉瓦灣，以及切薩皮克灣和紐澤西州南部沿岸部分地區出現「嚴重淹水」。氣象預報人員警告，部分建築物恐遭淹沒、道路恐無法通行，沿海及較深入內陸地區的陣風時速最高分別可達約97及80公里。預計這一帶降雨量約25至76毫米，局部地區可能發生暴洪。

根據航班數據網站FlightAware，美國國內及出入境航班已有2246班延誤、逾440班取消。目前受影響最嚴重的是華盛頓杜勒斯國際機場，其次是紐約市甘迺迪國際機場。

CNN報導，停電追蹤網站PowerOutage.us顯示，目前全美已有逾90萬用戶停電，其中賓州逾21萬3000用戶、維吉尼亞州逾15萬用戶、密蘇里州近12萬用戶。密蘇里州部分地區夜間降下濕重的雪，影響供電線路。紐約州、北卡羅來納州和伊利諾州也受到停電影響。

因惡劣天氣而被迫將感恩節遊行延期的紐約市，5個行政區均測得時速超過48公里的陣風，其中皇后區拉瓜迪亞機場的陣風時速達約90公里。紐約市緊急事務管理部門提醒居民妥善固定戶外物品，並在樹木及施工鷹架附近提高警覺。

紐約市長曼達尼25日晚間警告，全市陣風時速可能高達約105公里。他說：「如果要出門，請多預留一些時間。還有，請記住，沒有任何目的地值得你拿自身安全冒險。」