美國衛生部長甘迺迪推動「讓美國再次健康」（MAHA）的重要一步。他計畫依照新定義，要求業者在食品包裝正面加註標示「超加工食品」。（美聯社）

白宮 重啟「超加工食品」定義提案，可能將美國約六成食品納入，含人工色素、非營養性甜味劑或化學防腐劑的食品都可能被歸類，但嬰兒配方奶及符合美國食品藥物管理局（FDA ）「健康」定義的食品可獲豁免。

華爾街日報引述知情人士報導，這項提案在期中選舉前一度擱置，近日在新任白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）支持下重新推動，預計很快公布，公開徵詢意見後仍可能修改。訂定超加工食品的定義，是衛生部長 甘迺迪推動「讓美國再次健康」（MAHA）的重要一步。他計畫依照新定義，要求業者在食品包裝正面加註標示。

不過，草案擬說明，列入分類不代表政府認定食品有害，定義僅供研究，不應作為州立法、監管或訴訟認定統一定義的依據。為確保食品安全而使用的添加物，也可能獲豁免。

食品業者反對這套分類，認為過於簡化，可能讓消費者無所適從、推高食品價格，也擔心聯邦政府訂出定義後，會讓提告的原告更占優勢。業界團體引述芝加哥大學研究指出，強制標示會讓供應商和消費者每年多負擔142億美元成本，其中每戶家庭每年買食品就得多花60美元。