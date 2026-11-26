政府官員24日向國會幕僚秘密簡報，稱沒有證據指黃樂（左）是間諜，黃仁勳與她是情愛關係。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國官員向國會幕僚簡報指出，現階段沒有證據顯示黃樂受中國情報機構指使，黃仁勳與她的關係較可能只是婚外情，但相關國安疑慮仍未完全排除。

美國官員24日在高度機密簡報中告訴國會幕僚，目前沒有證據顯示與Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 發生婚外情的中國科技業女高層黃樂，是受中國情報機構指使對黃仁勳進行間諜 活動。

機密簡報揭中國國安部曾找黃樂 其夫是國安部線民

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，知情人士表示，美方目前蒐集到的證據顯示，黃樂（Alice Huang）與黃仁勳的關係可能只是男女情愛，而非美國在先進晶片競賽中頭號對手所策畫的協調行動。

部分人士指出，若有新情資出現，這項評估或其他判斷仍可能改變。

這場向國會幕僚進行的簡報屬於大方向概覽，而非詳盡情報解析。簡報舉行前一天，黃仁勳剛在美國總統川普施壓下回任輝達執行長職位；川普先前向輝達保證，黃仁勳並未構成國安威脅。

黃仁勳本月稍早辭職，先前有報導指出，輝達董事會準備將他逐出公司，且他另有其他婚外情，對象包括與一名輝達主管。

黃仁勳的盟友表示，沒有足夠證據證明黃樂是間諜，也沒有證據顯示輝達對涉嫌走私晶片至中國一事知情。不過，部分現任與前任美國官員認為，無論雙方交換了什麼資訊，美國最具影響力的商界領袖之一與跟中國情報機構有關聯的女子發生婚外情，本身就構成國安風險。

簡報官員也提到，中國主要情報機構國家安全部曾找上黃樂，要求她依中國法律規定提供資訊，且她在與黃仁勳發展婚外情期間與國安部保持聯繫。但知情人士指出，美方並無任何跡象顯示她向中國國安部洩露了重要情報。

簡報內容也提及據稱是黃樂丈夫的男子康偉（Kang Wei）。簡報官員表示，康偉是中國國安部線民，經常與中國情報機構聯繫。認識康偉與黃樂的人士向華爾街日報證實，兩人為夫妻關係。

這場敏感討論是在外界針對黃仁勳與黃樂關係揣測數周後舉行。這場簡報是在黃仁勳下周赴國會作證前舉行。

輝達共同創辦人黃仁勳預定將於12月1日接受包括聯邦眾議院情報委員會在內的3個眾院委員會閉門訪談，接著於12月3日出席聯邦參議院銀行委員會公開聽證會；輝達法務長也排定將向眾議員簡報。

WSJ報導，部分美國官員主張，無論出於何種動機，只要向中國傳遞任何資訊，黃樂就是間諜；但也有官員認為，考量中國商界領袖經常被迫與國家安全部門保持聯繫，她與中國情報機構的關聯較屬情勢使然。