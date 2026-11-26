趙堅在華盛頓州陸軍基地的辦公桌前，翻拍電腦螢幕上簡報畫面時，遭監視器完整拍下。(司法部照片)

AI摘要 文章摘要整理： 現役陸軍中士趙堅坦承共謀向中國買家出售美軍機密文件、設備與戰備資訊，涉及HIMARS與最高機密硬碟，案件已由聯邦與軍方反情報單位偵辦。

一名37歲陸軍現役中士23日正式認罪，坦承共謀收集美國國防機密資料與軍事設備，並將其出售、傳遞給中國公民，若共謀指控被定罪，最高將面臨10年監禁和25萬元罰款。

俄勒岡人報(The Oregonian)報導，助理檢察官巴羅(Geoffrey A. Barrow)公布資訊，涉案華裔 男子趙堅(Jian Zhao，音譯)案發時派駐華盛頓州路易斯—麥克喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)，利用職務之便與權限取得國家防衛資訊及軍事裝備，轉售給中國買家。

檢方指出，這起共謀洩密案發生於2021年11月至2025年3月之間，趙堅負責收集電子媒體、機密文件及其他軍事情報並分享給中國境內的共犯，藉此收受總計1.5萬元的不法報酬。

根據法院文件，趙堅外洩的機密內容相當敏感，其中包括目前已投入烏克蘭戰場的「海馬士」(HIMARS)高機動性多管火箭系統，以及一旦美中爆發衝突時，美軍軍事戰備狀態的相關文件。

除了機密文件外，巴羅表示，趙堅還向代表中國行事的共犯出售了一顆加密軍用硬碟、一台加密軍用電腦，以及20顆機密硬碟，其中部分硬碟更標注為「機密」(Secret)與「最高機密」(Top Secret)等級。

檢方調查發現，2024年11月，趙堅在華盛頓州陸軍基地的辦公桌前，翻拍電腦螢幕上簡報畫面時，遭監視器完整拍下。巴羅指出，他所外傳的這些簡報資料，內容涉及「戰略與作戰火箭及飛彈」與軍事訓練演習。

本案由聯邦調查局(FBI)與美國陸軍反情報司令部(U.S. Army Counterintelligence Command ，USACC)共同偵辦。陸軍反情報司令部指揮官史汀奇恩准將(Brigadier General Sean Stinchon)痛批，趙堅的行為「嚴重破壞了陸軍的作戰安全」，更是「蓄意背叛了每一位軍人為保衛國家、守護同袍所立下的誓言」。

趙堅是三名共同被告中第二名就這項陰謀在波特蘭聯邦法院認罪的人。他預定於3月1日接受宣判。