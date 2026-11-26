圖為2021年的長時間曝光照片顯示，搭載約60枚SpaceX「星鏈」寬頻網路衛星的獵鷹9號火箭，從佛羅里達州卡發射升空。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FCC核准SpaceX建置Starmind衛星群，規劃以最多100萬顆衛星打造太空資料中心，並設定2035與2038年的階段性部署目標，以支援AI運算。

聯邦通訊委員會(FCC)25日宣布，已批准馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索科技公司(SpaceX )部署由100萬顆衛星組成衛星群，作為太空資料中心。

路透報導，SpaceX今年稍早提出申請，計畫部署多達100萬個軌道運算模組，處理將供地球使用的大量數據。FCC表示，已批准SpaceX此項「Starmind」衛星群計畫，協助滿足快速成長的人工智慧 (AI)運算需求。

FCC指出，根據許可條款，SpaceX必須在2033年11月之前啟動部署；至2035年11月前，須完成總數10%(即10萬顆)的部署；並於2038年11月前完成50%(即50萬顆)的部署。

FCC補充該，核准此申請將使SpaceX能夠「開創前瞻技術，進而提升美國在太空領域及人工智慧方面的領導地位。」

資料中心是AI運作的核心硬體設施，運轉時極為耗電。

SpaceX表示，「這些衛星能直接利用近乎不間斷的太陽能，且維運成本極低；這不僅能帶來具變革性的成本與能源效率，還能大幅降低地面資料中心對環境的衝擊。」

目前尚不清楚SpaceX是否真會部署100萬顆衛星，畢竟目前太空中僅有約1.7萬顆衛星。衛星營運商有時會申請高於實際計劃數量的額度，以保留設計彈性。SpaceX在部署「星鏈」(Starlink)系統前也曾申請4.2萬顆衛星，目前該網路在軌運作的衛星僅略超過1.1萬顆。

此計畫高度仰賴正在開發的可重複使用火箭「星艦」(Starship)，以降低發射成本。

亞馬遜旗下衛星部門Leo及其他業者批評，SpaceX不太可能部署所有衛星，甚至可能耗時數百年。

FCC主席卡爾(Brendan Carr)3月已駁斥這類批評，直言「亞馬遜應該先把自家發射任務與衛星群整頓好，而不是去操心那些正以SpaceX這種步調與頻率發射衛星的其他業者。」

FCC並指出，也已同步核准SpaceX申請，允許透過額外的通訊許可作為光學網路備援。