SpaceX獲准部署100萬顆衛星群 將建太空資料中心
FCC核准SpaceX建置Starmind衛星群，規劃以最多100萬顆衛星打造太空資料中心，並設定2035與2038年的階段性部署目標，以支援AI運算。
AI摘要
文章摘要整理：
FCC核准SpaceX建置Starmind衛星群，規劃以最多100萬顆衛星打造太空資料中心，並設定2035與2038年的階段性部署目標，以支援AI運算。
聯邦通訊委員會(FCC)25日宣布，已批准馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索科技公司(SpaceX)部署由100萬顆衛星組成衛星群，作為太空資料中心。
路透報導，SpaceX今年稍早提出申請，計畫部署多達100萬個軌道運算模組，處理將供地球使用的大量數據。FCC表示，已批准SpaceX此項「Starmind」衛星群計畫，協助滿足快速成長的人工智慧(AI)運算需求。
FCC指出，根據許可條款，SpaceX必須在2033年11月之前啟動部署；至2035年11月前，須完成總數10%(即10萬顆)的部署；並於2038年11月前完成50%(即50萬顆)的部署。
FCC補充該，核准此申請將使SpaceX能夠「開創前瞻技術，進而提升美國在太空領域及人工智慧方面的領導地位。」
資料中心是AI運作的核心硬體設施，運轉時極為耗電。
SpaceX表示，「這些衛星能直接利用近乎不間斷的太陽能，且維運成本極低；這不僅能帶來具變革性的成本與能源效率，還能大幅降低地面資料中心對環境的衝擊。」
目前尚不清楚SpaceX是否真會部署100萬顆衛星，畢竟目前太空中僅有約1.7萬顆衛星。衛星營運商有時會申請高於實際計劃數量的額度，以保留設計彈性。SpaceX在部署「星鏈」(Starlink)系統前也曾申請4.2萬顆衛星，目前該網路在軌運作的衛星僅略超過1.1萬顆。
此計畫高度仰賴正在開發的可重複使用火箭「星艦」(Starship)，以降低發射成本。
亞馬遜旗下衛星部門Leo及其他業者批評，SpaceX不太可能部署所有衛星，甚至可能耗時數百年。
FCC主席卡爾(Brendan Carr)3月已駁斥這類批評，直言「亞馬遜應該先把自家發射任務與衛星群整頓好，而不是去操心那些正以SpaceX這種步調與頻率發射衛星的其他業者。」
FCC並指出，也已同步核准SpaceX申請，允許透過額外的通訊許可作為光學網路備援。
FCC批准SpaceX部署名為Starmind的衛星群，最高規模可達100萬顆，目標是把衛星作為太空資料中心，承擔供地球使用的大量數據處理任務。 FCC認為此案有助於滿足快速成長的AI運算需求，也可提升美國在太空技術與人工智慧領域的領導地位，屬於前瞻性基礎設施布局。 依許可條款，SpaceX須在2033年11月前啟動部署，2035年11月前完成10%也就是10萬顆，並在2038年11月前完成50%也就是50萬顆。
精華 FAQ
FCC批准SpaceX部署名為Starmind的衛星群，最高規模可達100萬顆，目標是把衛星作為太空資料中心，承擔供地球使用的大量數據處理任務。
FCC認為此案有助於滿足快速成長的AI運算需求，也可提升美國在太空技術與人工智慧領域的領導地位，屬於前瞻性基礎設施布局。
依許可條款，SpaceX須在2033年11月前啟動部署，2035年11月前完成10%也就是10萬顆，並在2038年11月前完成50%也就是50萬顆。
上一則
逾1年司法攻防 曾遭錯誤遣返馬州男子 自願赴西班牙
下一則