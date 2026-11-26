加州帕斯菲卡25日出現巨浪，一名遊客連忙撤到地勢較高處。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節期間，美國東岸受東北風暴帶來強風豪雨，紐約梅西遊行史上首次延期；西岸則因特大潮汐威脅，沿海地區面臨洪氾、侵蝕與道路封閉風險。

26日感恩節 ，東岸遇上強烈「東北風暴」(nor’easter)侵襲，恐帶來強風豪雨，紐約市 第100屆梅西 百貨感恩節大遊行將延至28日上午登場。至於美國西岸，25日及感恩節當天也面臨「特大潮汐」(king tides)威脅，恐淹沒低窪地區基礎設施，可能導致道路封閉、造成海岸侵蝕。

國家氣象局指出，橫掃東岸的東北風暴將帶來豪雨與強風，降雨強度有時可達每小時1吋，陣風風速可能超過每小時50哩。如此天氣可能導致航班延誤，迫使梅西感恩節大遊行大型氣球無法升空。紐約市規定，若持續風速超過每小時23哩或陣風風速超過每小時34哩，遊行氣球須降低飛行高度，甚至完全不得升空。

氣象預報機構AccuWeather氣象學家羅伊斯(Tyler Roys)向「今日美國」(USA TODAY)表示，「上次因天氣因素導致遊行中的所有巨型氣球被迫留在地面，是在1971年。」今年第100屆大遊行已確定延至28日舉行，是該活動史上首次因天氣因素延期。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)氣象預測中心(WPC)線上預報指出，「東北風暴」沿東岸北上，沿海地區洪氾問題將成最大隱憂。特別是25日與26日，強勁的向岸風(onshore winds)加上巨浪，從喬治亞州、卡羅萊納州一路向北至東北部地區，恐將出現嚴重洪氾災情及海岸侵蝕。

新澤西州的國家氣象局辦公室警告，「預計最高潮位將出現在26日上午；屆時新澤西州與德拉瓦州大西洋沿岸及德拉瓦灣沿岸，恐將面臨中度至嚴重沿海洪濫。」

感恩節當天，從東南部向北延伸至新英格蘭南部地區，預計將出現大雨。南北卡羅萊納州與中大西洋地區降雨量預估將達1至4吋，新英格蘭南部地區可能出現1至2吋降雨。

國家氣象局已針對舊金山灣區發布沿海洪水警報，生效期間持續至26日傍晚。當局警告，由於接近紀錄高點的潮汐導致該地區水道水位暴漲，部分低窪地區淹水深度可能達到2.7呎。

加州沿海各地社區正忙於架設屏障、執行撤離，嚴防「特大潮汐」來襲；這波潮汐可能導致沿海地區出現破紀錄洪水，影響將持續至感恩節假期。