陸軍25日在愛阿華州引爆彈藥廠內儲放多年的9500磅軍用炸藥「疊氮化鉛」後，可看到升起白煙。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國陸軍在愛荷華州成功引爆儲存多年的近5噸疊氮化鉛，並稱空氣監測未發現鉛污染，但仍將持續環境檢測與居民安全監控。

陸軍25日在愛荷華州米德爾敦(Middletown)陸軍彈藥廠(Army Ammunition Plant)，引爆廠內儲放多年的9500磅(近5噸)軍用炸藥「疊氮化鉛」(lead azide)。陸軍代理部長泰勒(Adam Telle)在社媒X平台表示：「陸軍的控制爆破作業超出所有預期，取得巨大成功。」

泰勒並指出，環保署(EPA)現場的空氣監測數據顯示，彈藥廠周邊空氣未檢測到任何鉛成分。初步跡象顯示，近日來引發爭議和擔憂的這場有毒鉛炸藥爆破行動，沒導致有毒粉塵擴散至鄰近民宅與農場。 環保署的工作人員在引爆後收集土壤樣本。(美聯社)

官員在現場築起土堤，並向兩座存放5噸疊氮化鉛的掩體噴灑泡沫和水。官員表示，這些措施似乎吸收了爆炸的大部分衝擊力。

這場引爆原訂20日進行，因天氣因素及環保組織提告試圖阻止引爆，陸軍三次調整引爆日期，最後在25日執行爆破作業。

負責指揮行動的薛利少將(Eric Shirley)25日表示，愛阿華陸軍彈藥廠成功銷毀全部5噸疊氮化鉛，對周邊社區造成的風險也已「盡人類所能降至趨近於零」。

儘管如此，聯邦緊急事務管理局表示，方圓20哩內尚未撤離的居民應繼續就地避險並遵守安全指南，直到解除警報。政府相關機構未來幾周內會進行更多檢測；獨立研究人員也打算廣泛檢測水源、農場、民宅及遊樂場等環境。鉛屬於重金屬，無論劑量多寡皆不安全，對兒童及孕婦而言尤其危險。

這項引爆計畫對外公布時，引發民眾對潛在健康與環境影響的擔憂。官方解釋，這些疊氮化物在廠內儲存十多年，桶槽已發生劣化(變質)，工作人員3月檢查發現化學物質部分結晶，表示它們對摩擦和低溫極為敏感，隨著天氣轉冷，增加自發性引爆風險；經評估「控制引爆」是最佳選擇。

美聯社現場目擊引爆過程，指25日上午9點左右，現場傳出兩聲巨響，隨後可見幾縷白色煙霧升至高空，隨即消散。現場圍觀民眾對爆炸規模與煙霧大小議論紛紛，現場也無人戴口罩或護目鏡。

伯靈頓(Burlington)居民布蘭特(Tim Brandt)表示，他原期待爆破時會感到地面震動，結果只像那丟在地上發出「啪」一聲的玩具鞭炮；「根本沒什麼。政府為了這點小事，讓好多人白擔心了一場。」