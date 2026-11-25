Nvidia執行長黃仁勳2023年5月29日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇上發言。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵報導稱，川普政府官員曾考慮援引國防生產法施壓輝達，要求黃仁勳復職，反映美中AI競爭升溫與政府介入企業的爭議。

華盛頓郵報25日獨家報導，3名知情人士透露，川普政府資深成員上周末聚集商討Nvidia輝達(另稱英偉達)問題時，五角大廈 高層曾考慮一項大膽構想：援引冷戰時期的「國防生產法」（Defense Production Act，DPA）向輝達施壓，要求讓黃仁勳 恢復執行長職務。

DPA制定於1950年，賦予總統廣泛的經濟干預權力，歷來用於戰時或國家緊急狀態下動員民營企業向軍方提供物資。川普第一任政府曾在新冠疫情期間援引這部法律，促使通用汽車生產呼吸器。前述3名知情人士透露，輝達23日宣布黃仁勳復職前，包括國防部長赫塞斯、副部長范伯格（Steve Feinberg）在內的五角大廈官員，曾討論如何以DPA為籌碼，向輝達董事會施壓，要求黃仁勳復職。

儘管DPA並未提供任命新執行長的明確途徑，但可用來發出警告。赫塞斯等官員主張，輝達對美國國家安全至關重要。其中一名川普政府官員表示，國防部基本上可以利用DPA，迫使輝達將更多產能轉向軍事用途，這可能限制輝達的生產計畫及獲利。

目前尚不清楚川普政府最終向輝達傳達了哪些訊息，也不清楚國防部的論點是否傳達給美國總統川普及副總統范斯，但兩人最終都深信黃仁勳必須復職。一名知情人士表示，兩人願意動用聯邦政府的強大力量促成此事，這是內閣官員上周末「全面施壓」的一環。其中2名知情人士透露，赫塞斯及范伯格也參與這場行動。

一名熟悉輝達董事會想法的人士表示，政府官員在討論中強調，黃仁勳復職對美國國家安全十分重要，但董事會並未將此視為威脅。另外2名知情人士表示，川普與范斯逐漸認識到輝達對經濟的重要性，並相信黃仁勳具有穩定金融市場的獨特能力。

輝達發言人盧瑟福（Patrick Rutherford）拒絕評論。白宮將相關詢問轉交國防部。一名不願具名的五角大廈官員表示：「所描述的戰爭部資深官員之間的對話從未發生，部長、副部長或次長也未曾提出這類建議。」

華郵指出，這項討論反映出軍方對美中AI競賽的高度重視，以及川普政府可能願意干預經濟到何種地步，也揭示國防部與矽谷日益密切的關係。儘管DPA從未被用於任命民營企業領導人，但近幾周來，這項構想已逐漸獲得科技界部分具影響力人士的認同。

不過，律師兼喬治城大學國際經濟法研究所訪問學者哈瑞爾（Pete Harrell）指出，目前尚不清楚如何利用DPA讓黃仁勳復職，但川普政府如何看待自身干預民營企業的權力，令人警惕。他說，川普政府其實無意制定監管規範，「有興趣的是把5家公司找進同一個房間，某種程度上就是告訴這些企業該怎麼做」。