國家情報總監克萊頓22日說明一系列的網路故障事件。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CIA一套處理開源情報的非機密系統遭駭，但未涉及機密資訊；事件同時發生在美國多個政府與民間系統故障頻傳之際，凸顯資安風險。

根據一位要求匿名的知情人士透露，中央情報局(CIA )一個非機密系統遭到網路攻擊入侵。

該人士表示，此次入侵不涉及任何機密信息，問題現已解決。

此次安全漏洞影響了一個處理開源情報的系統，該系統涉及收集和分析來自網路、商業衛星和私人資料經紀商等管道的公開資料。儘管這些資訊通常是公開或半公開的，但開源資訊本身或與從機密間諜 項目中獲得的情報相結合，能為情報分析人員提供重要的洞察。

目前尚不清楚具體哪些資訊遭到洩露，也不清楚是誰該為此負責。

「紐約時報 」24日(周二)首先報導了這起安全漏洞事件。這起事件是在一系列影響巨大的系統故障令許多民眾感到不安的情況下曝光。國家安全局(National Security Agency)用於傳遞機密資訊的內部網路在上周一度離線；此外，聯邦調查局(FBI)正在調查一起疑似針對其維護的國家執法資料庫的駭客攻擊事件。

在這些事件發生之前，空中交通也因為空管員難以與飛行員溝通，導致全國性停飛。本月，蘋果、摩根大通(JP Morgan Chase)和微軟(Microsoft)的系統也紛紛出現了故障。

這些事件凸顯了關鍵基礎設施、銀行系統以及數百萬人日常使用的數位工具的脆弱性。

川普總統政府表示，這一系列網路故障並非協調式網路攻擊的一部分，並派遣國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)在22日(周日)晨間新聞節目中說明，以安撫民眾。

克萊頓表示，這次網路故障主要是因為緊急修補和系統升級以避免駭客攻擊所致，駭客如今擁有先進的人工智慧(AI)工具，能夠以前所未有的規模發動攻擊。