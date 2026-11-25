輝達創辦人黃仁勳在川普對董事會施壓之後，回任執行長。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出川普以監管與執法影響企業決策，使Nvidia成為政治與市場角力的縮影，並凸顯美國對中鷹派、國家資本主義與AI前景的多重爭議。

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)24日撰文指出，企業董事會與國家權力的界線在川普 總統執政底下變得模糊，晶片巨頭Nvidia(輝達，另譯英偉達)是典型實例，如今黃仁勳 在川普對董事會施壓之後回任執行長，這條界線幾乎完全消失，現在Nvidia實際上成了一家受到政府贊助的企業，如同房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)一樣，使命與管理皆由聯邦政府主導。

評論指出，黃仁勳回歸工作崗位都是川普之賜，整起事件凸顯了川普如何利用聯邦政府的龐大影響力，無論透過監管還是執法，來逼迫企業就範。就在去年，川普因為英特爾(Intel)與中國關係而要求開除執行長，後來英特爾向聯邦政府讓出10%股權，才讓川普態度軟化。

Nvidia擁有的法律護盾，效期僅限於川普願意且有能力提供庇護的時間。黃仁勳與Nvidia依然面臨多項調查，曾任拜登政府顧問的國際金融律師哈瑞爾(Peter Harrell)說，司法部或許仍可能起訴Nvidia，Nvidia最好現在就跟司法部達成和解，或者川普現在就為Nvidia特赦。

葉偉平指出，整起事件可以歸納出五個核心重點：

1. 國家資本主義(state capitalism.)依然盛行：黃仁勳曾親自向川普遊說，希望能向中國銷售晶片。川普表示同意，條件是從晶片銷售當中抽成。Nvidia把自身利益跟川普緊密綁定，成為美國走向國家資本主義的典型代表，卻也為後來發生的醜聞埋下伏筆。

2. 對中鷹派遭遇挫折：Nvidia事件讓川普政府內部的對中鷹派與鴿派明顯分歧，國務卿魯比歐及財政部長貝森特為首的鷹派希望剝奪中國獲取美國最尖端技術的機會，商務部長盧特尼克等鴿派人士則希望盡可能從中國市場榨取利潤。鷹派趁著黃仁勳下台期間推出更嚴格的晶片出口管制，黃仁勳回歸對鷹派來說無疑是一大挫折。

3. 鷹派沒有徹底失敗：國會氛圍已經轉變，柯頓(Tom Cotton)、甘迺迪(John Kennedy)等對中鷹派的共和黨參議員，對盧特尼克及黃仁勳提出批判。明年1月新一屆國會上台後，民主黨國會議員將對矽谷與川普之間的關係展開全面調查。兩黨國會議員都支持在國防預算撥款法案裡，納入更嚴格的出口管制條例。

4. 市場是最終的仲裁者：黃仁勳對川普之所以重要，不僅因為在人工智慧(AI)領域的地位，更要緊的是對股市的影響力。黃仁勳回歸消息傳出，股市23日開盤強勁反彈，川普當天接受訪問時說：「投資人應該會很高興。」

5. AI籠罩陰影仍在：黃仁勳回歸無法消除外界對AI投資能否得以可長可久的疑慮。