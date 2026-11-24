黃仁勳復任輝達執行長。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為黃仁勳回任輝達執行長不僅穩住公司與AI供應鏈，也讓華府鷹派在缺乏證據下的施壓顯得失當，甚至成為更大的國安風險。

請辭11天後，Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 由董事會全票通過回任執行長。當夜，輝達股價狂飆3成，市值暴增9000億美元，美股也全面大漲，費城半導體更飆升14％。次日，台股開盤即飆漲3千多點，一掃近日的愁雲慘霧，歐亞股市皆全面走揚。股市的激昂歡迎，證明了黃仁勳「不可或缺」的獨特價值；先前殺氣騰騰的華府鷹派，除了放他回歸別無選擇。

這次「王者回歸」的故事，比小說還要精采。川普從深圳返美後，華府圍剿黃仁勳的氛圍丕變。首先，輝達稍早宣布停止向中國出貨的H200晶片，美國財長貝森特 突然宣稱仍允許出售給中國客戶，並不會進一步緊縮。其次，貝森特上周才稱輝達新執行長「要從外部找人」，本周他突改口稱，黃仁勳現在「就是外部人士」。第3，川普指派副總統范斯與黃仁勳會談，並向輝達董事會保證黃仁勳未涉國安威脅，也未面臨刑事指控。

外界原以為，此事至少要等黃仁勳赴國會作證後才會有進一步發展；誰料，原本鐵齒說不的輝達董事會，迅即拍板通過讓他回任。原因沒有別的：黃仁勳涉「中國間諜」的國安事件仍查不出具體事證，但因他去職導致全球股市連日重挫的危機，卻成了更大的災難，這才是嚴重的「國安問題」。事實是，川普19日從深圳返美，次日傳出美證交會將對輝達展開會計調查，輝達股價旋即重挫14％，並引發科技股及大盤恐慌性賣壓。川普更擔心的是，如果不給黃仁勳1個角色，萬一他被中國挖去，對美國將更不利，因此決定迅速出手促成他回鍋。

深陷台股災難的台灣股民，一定能體會黃仁勳對我國科技產業供應鏈的重要性，但未必了解其影響的深度和廣度。事實上，從黃仁勳辭職到他復職的11天，僅輝達的市值就蒸發掉近1.2兆美元；若連同被牽累的全球AI供應鏈及科技股計算，則蒸發逾10兆美元。一個人的去留，牽動這麼廣泛的全球財富縮水及產業願景衰退，川普能坐視嗎？

以美伊戰爭為對比，打到今天，美國約耗費了500億美元的軍費，加上美國民眾為油價暴升要多付出1千億美元的代價，加總不過1500億美元。換算下來，逼走黃仁勳11天，全球付出的代價等於是幾10場美伊戰爭的耗損，這多麼恐怖！簡單地說，華府對中鷹派以為逼走黃仁勳只是件人事案，卻忽略了他難以取代，且差點連輝達都被整垮；不僅如此，更連帶使整個AI產業鏈、全球股市投資人都信心崩潰，人心惶惶。試問，華府揹得起這麼大的罪名和全球的怨懟嗎？

尤其可議的是，最初媒體以「中國間諜」標籤黃樂，將此案描繪為黃仁勳涉及嚴重的「國安漏洞」；但後來矛頭卻急速轉向緋聞，國安威脅反而不了了之。這樣的發展，對照此一期間的股價大跌，便不免暴露華府鷹派的誤判及「殺過頭」，連帶荼毒了無辜的全球股民。

儘管黃仁勳順利回歸，但歷經間諜、緋聞等事件，他恐怕再也無法像以往那樣理直氣壯、英氣逼人。這次董事會為他布下3道治理制衡機制，1、設立獨立董事長，終結他的「一人治理」時代；2、成立「國安及出口監管委員會」，繼續監管輝達的出口行為；3、設置法遵長，確保公司營運、員工行為及營業交易合於規範。這三項機制，就是加給黃仁勳的3個緊箍咒。

全球股市以大漲歡迎黃仁勳的回歸，華府若有什麼斬首黃仁勳的陰謀論，面對這些天的股市驚恐，也應該縮手了。