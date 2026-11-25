國務卿魯比歐(前)與回任輝達執行長的黃仁勳(後)，關係微妙，對黃仁勳的輝達晶片出口是否涉及國安，避而不談。圖為魯比歐與黃仁勳5月隨川普總統訪問中國。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達執行長後，雖獲川普與公司背書，但魯比歐、布蘭奇對國安與調查問題迴避回應，事件也引發國會兩黨質疑與後續聽證。

黃仁勳 23日意外地重新獲任Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長，輝達董事會與川普總統都將此事歸因於政府方面的保證，表示黃仁勳並未構成國家安全風險，也沒有面臨法律責任。但是其他官員迄今尚未公開重申這些保證，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)拒絕回答相關問題，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)則閃爍其詞，迴避明確表態。

雅虎報導，魯比歐23日被問到，黃仁勳回任掌舵輝達，是否構成國家安全風險，魯比歐並未回答，而是迅速轉身離開房間。過去「紐約時報」曾報導，魯比歐今年稍早主導起草一份備忘錄，警告川普政府官員，黃仁勳疑似與一名據稱是中國間諜的人士關係密切。

川普23日也讚揚黃仁勳重返職位，並自稱在這件事上有功。川普表示，在黃仁勳復職前，他曾直接找輝達董事會成員談，「我相信我的介入非常重要」。

川普隨後在「真實社群」(Truth Social)發文表示，司法部長布蘭奇告知他，政府未發現黃仁勳「從事任何違法行為」的證據。不過，川普介入黃仁勳復職一事在國會山莊引發爭議，兩黨同聲批評並要求調查。黃仁勳預定12月2日出席三個眾院委員會的閉門聽證會作證，隔天，他將公開向參院銀行委員會成員作證。

國會山莊報報導，24日被追問黃仁勳與一名疑似中國間諜的婚外情以及潛在出口管制違規的調查，司法部長布蘭奇不願正面回應。當記者問布蘭奇，司法部是否調查過黃仁勳時，布蘭奇表示，「總統說的是他在決定力促董事會讓黃仁勳復職之前，曾與很多人談過」。

記者再追問黃仁勳是否曾遭調查，布蘭奇把問題丟回給記者，「那是什麼意思？黃仁勳曾遭調查？為了什麼？」

川普23日受訪時曾被問到，布蘭奇是否告訴他黃仁勳可能面臨哪些刑事責任，川普說：「他們做了研究，也做了相當好的調查，認為他本人已『洗清嫌疑』(exonerated)…我不知道該用哪個字眼。」

布蘭奇證實司法部負有調查潛在違反晶片出口法行為的職責，其中許多調查「仍在進行中」，但他拒絕評論任何特定調查。「輝達是良好的企業公民，」布蘭奇說，「這沒什麼好大驚小怪的。」

司法部長白蘭奇24日被問黃仁勳事時，閃爍其詞。(美聯社)