輝達執行長黃仁勳(前排中)24日舉行員工大會向員工道歉。圖為黃仁勳23日重返加州聖塔克拉拉輝達總部，把手放在胸口感謝員工支持。(取材自X平台@Gavin Baker)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在復職後首場員工大會上道歉、承認婚外情與違規，表示正接受心理治療並承諾改善管理，同時重申輝達沒有接班規畫。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 24日上午在加州聖塔克拉拉總部召開復職後首場全體員工大會，語氣和緩且流露悔意，除了對所作所為深感抱歉，也透露正在接受心理治療。

華爾街日報與CNBC報導，知情人士及與會人士透露，黃仁勳表示，他讓大家失望了，承諾這次會做得更好。其中一人轉述黃仁勳的話：「我傷害了你們所有人。」黃仁勳也感謝川普政府讓輝達迅速取得情報，稱這有助於董事會判定讓他復職對公司構成的國安風險很低。

知情人士透露，黃仁勳說，他很感激公司給予第二次機會。他與妻子結婚逾40年，子女也在輝達任職，他會努力爭取「家人再給我一次機會」。黃仁勳也承認違反公司行為準則。華爾街日報報導，他22日曾向董事會坦承類似情況，透露除了已獲媒體廣泛報導的兩段婚外情，還有其他婚外情。

黃仁勳表示，輝達已啟動一項程序，由他的直屬部屬向董事會提交對他個人行為的評估。他也談到接班規畫，指出接班計畫會造成不必要的管理層級，並解釋輝達採用獨特的商業模式，由多位有能力的領導者分別負責公司不同領域，因此已建立一支不必像一般組織那樣規畫接班的團隊。

CNBC報導，黃仁勳在會議一開始便感謝財務長柯蕾絲(Colette Kress)擔任代理執行長期間的領導。他說，這是他人生中第二艱難的會議，最艱難的一次是與妻子談話。一名與會人士透露，黃仁勳表示自己正在接受心理治療。輝達代表未立即回覆詢問。

黃仁勳也承諾調整管理方式，接受可能每月進行一次的360度績效評估，讓共事者提供回饋。

不過，黃仁勳同時強調，公司不容忍違反行為準則，並不代表任何違規都會立即遭到解雇。

黃仁勳透露，自己正在透過心理治療改善個人狀況，「我每天接受一個半小時的心理治療，這對我幫助很大。」這是他在會中說明如何面對個人問題、尋求改變的具體做法之一。

黃仁勳並表示，公司必須持續維護讓女性安心工作的環境。他自稱一直是推動女性友善職場的重要支持者，並以公司的彈性工作政策為例，稱這讓員工能兼顧家庭與職涯。

他說，「如果我做了任何危及這個環境的事，我無法形容自己有多難過，我會盡一切所能補救。」

對於質疑接班計畫，他直言：「我不相信接班規畫。我認為它有缺陷。不是接班規畫這個概念有問題，而是人們對接班規畫的理解有問題。」

他強調，公司沒有接班規畫，並非不知道這個概念，並自稱是「史上任職最久的科技業執行長」。

黃仁勳否認，自己的復職是因為美國政府最高層希望他回來，「這也完全不是真的。我們的董事會履行了他們應盡的職責。」

「華爾街日報」報導，他也在會中感謝川普政府讓輝達迅速取得情報，稱這些資訊協助董事會判斷，讓他回任所涉及的國家安全風險偏低。

他也說明與與川普的關係，「川普確實非常喜歡輝達，也經常誇耀公司表現，但這不代表公司具有黨派立場」、「川普是美國總統，他是我的總統。我會盡一切所能，協助這位總統充分了解情況，讓他作出最符合國家利益的決定」 。