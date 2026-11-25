陸軍預定25日上午9時在愛阿華陸軍彈藥廠(圖)引爆「疊氮化鉛」爆裂物的所有庫存。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國陸軍將在愛阿華州彈藥廠受控引爆約5噸疊氮化鉛庫存，並要求周邊居民防範鉛塵、噪音與震動，農業部也評估可能影響350座農場。

在聯邦法院批准下，陸軍預定25日上午9點在愛阿華州 引爆彈藥廠內「疊氮化鉛」(lead azide)爆裂物的所有庫存，軍方表示民眾不必恐慌，並警告，這些製造炸彈的化學物質嚴重劣化，再不處理隨時可能爆炸，更加危險。

官員24日提醒彈藥廠鄰近居民做好撤離準備，以避開有毒粉塵，並保證引爆區周邊已設置屏障，可有效阻隔大部分煙塵。

陸軍代理部長泰勒(Adam Telle)呼籲民眾不用恐慌，軍方的目標是將引爆後的庫存物質盡可能留在愛阿華陸軍彈藥廠(Iowa Army Ammunition Plant)內，防止擴散到廠區外。

愛阿華州陸軍彈藥廠位於米德爾敦(Middletown)，軍方打算對廠內約五噸劣化疊氮化鉛進行「受控引爆」(controlled detonation)，外界擔心對環境和健康造成影響，也因資訊不足而不滿。

專家表示，未來幾天氣溫下降，庫存化學物質將更加不穩定。

根據政府提交法院的文件，陸軍基於風況考量、並為爭取更多時間採取安全措施，將引爆作業改期至25日。

陸軍24日公布了新的地圖，顯示煙塵可能飄散的路徑，預計將朝西南方向移動，往密蘇里州 移動。陸軍官員表示，根據大規模的模型推估，升起的雲團大部分預計由無毒物質組成，包括氮氣、水蒸氣、乾淨的沙土及土壤。雲團中只有一小部分會含有來自原始化合物的細微氧化鉛粉塵。

農業部根據煙塵預計的行進路徑推估，可能有350座農場受到影響，並表示將確保重金屬或鉛不會進入食物鏈。當局建議農民將牲畜移至室內，並妥善保護乾草捆及儲水槽。

有關單位24日上午發出手機緊急通知稱，引爆作業預定25日上午9點進行，彈藥廠西南5哩內的民眾恐須撤離，並呼籲方圓20哩內民眾留在室內並關閉門窗以免接觸鉛塵、防範噪音與震動。

軍方已在存放疊氮化鉛的掩體周圍增設防爆屏障，並將使用彈道凝膠(ballistic gels)與泡沫吸附鉛塵，另計畫對這些物料噴灑數千加侖水。

米德爾敦附近居民已開始封閉門窗、採取預防措施以阻擋引爆可能產生的鉛塵。