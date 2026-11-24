前紐約市長朱利安尼 獲川普頒最高平民榮譽「自由獎章」
川普以最高平民榮譽自由獎章表彰朱利安尼，肯定其9/11後的領導與政治盟友關係，但其近年涉選舉爭議、敗訴與失去律師資格的負面紀錄也引發關注。
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川普以最高平民榮譽自由獎章表彰朱利安尼，肯定其9/11後的領導與政治盟友關係，但其近年涉選舉爭議、敗訴與失去律師資格的負面紀錄也引發關注。
川普總統24日頒發被視為最高平民榮譽的「自由獎章」(Medal of Freedom)給前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani) ，表揚這名帶領紐約度過「9/11」危機的堅定政治盟友。
現年82歲的朱利安尼於2001年「9/11」恐怖攻擊事件後帶領紐約市度過難關而備受推崇；同為紐約人的川普過去曾稱朱利安尼是紐約市史上最偉大的市長，也是美國偉大的愛國者。
朱利安尼透過聲明表示深感榮幸，他說，這份榮譽屬於曾與他共事、和他意見相左、以及愛護他的所有人，特別是為了共同奮鬥目標而犧牲生命的人。
朱利安尼近幾年的公眾生涯起起伏伏。9/11危機後，2008年曾短暫投入共和黨總統候選人提名之爭，成為美國政壇辨識度最高的人物之一。
朱利安尼曾擔任川普私人律師，在試圖協助川普推翻2020年總統大選輸給民主黨對手拜登(Joe Biden)的過程中扮演關鍵角色，他提出的選舉舞弊訴訟被法院駁回，而且遭喬治亞州兩名前選務工作人員控告誹謗而敗訴，賠償 1.48 億元。
此外，朱利安尼在選舉相關議題上屢次發表不實言論而遭法院制裁，在紐約州與華府被撤銷律師資格。
朱利安尼的政治生涯歷經風雨卻獲平民最高殊榮，對於這樣的落差，他的兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)表示，他對父親捍衛川普的作為感到相當自豪，過去六年所作所為將在歷史留下一筆，成為律師界所做過的最重要法律工作之一。
川普在第二個總統任期內，曾追授同一獎章給9/11事件中救出多人的前股票交易員克勞瑟(Welles Crowther)，克勞瑟英勇救人而被稱為「戴紅頭巾的男子」(man in the red bandanna)；川普也追授榮譽給遭暗殺的行動主義者柯克(Charlie Kirk)，他曾啟發一代年輕保守派、推動美國政治向右傾斜。
川普頒發的是被視為最高平民榮譽的「自由獎章」。這項表彰通常用來肯定對美國有重大貢獻的人物，因此頒給朱利安尼，代表川普高度肯定他在9/11後的表現與政治支持。 朱利安尼最受肯定的是在2001年9/11恐怖攻擊後，帶領紐約市度過危機，因而被視為堅定且有能力的領導者。川普也曾稱他是紐約市史上最偉大的市長之一。 朱利安尼曾協助川普挑戰2020年大選結果，但相關訴訟遭法院駁回，且因誹謗案被判賠1.48億元；他還因多次發表不實言論，遭法院制裁並在紐約州與華府被撤銷律師資格。
精華 FAQ
川普頒發的是被視為最高平民榮譽的「自由獎章」。這項表彰通常用來肯定對美國有重大貢獻的人物，因此頒給朱利安尼，代表川普高度肯定他在9/11後的表現與政治支持。
朱利安尼最受肯定的是在2001年9/11恐怖攻擊後，帶領紐約市度過危機，因而被視為堅定且有能力的領導者。川普也曾稱他是紐約市史上最偉大的市長之一。
朱利安尼曾協助川普挑戰2020年大選結果，但相關訴訟遭法院駁回，且因誹謗案被判賠1.48億元；他還因多次發表不實言論，遭法院制裁並在紐約州與華府被撤銷律師資格。
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