川普總統24日頒發被視為最高平民榮譽的「自由獎章」給前紐約市長朱利安尼。(取自白宮臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 川普以最高平民榮譽自由獎章表彰朱利安尼，肯定其9/11後的領導與政治盟友關係，但其近年涉選舉爭議、敗訴與失去律師資格的負面紀錄也引發關注。

川普 總統24日頒發被視為最高平民榮譽的「自由獎章」(Medal of Freedom)給前紐約市 長朱利安尼 (Rudy Giuliani) ，表揚這名帶領紐約度過「9/11」危機的堅定政治盟友。

現年82歲的朱利安尼於2001年「9/11」恐怖攻擊事件後帶領紐約市度過難關而備受推崇；同為紐約人的川普過去曾稱朱利安尼是紐約市史上最偉大的市長，也是美國偉大的愛國者。

朱利安尼透過聲明表示深感榮幸，他說，這份榮譽屬於曾與他共事、和他意見相左、以及愛護他的所有人，特別是為了共同奮鬥目標而犧牲生命的人。

朱利安尼近幾年的公眾生涯起起伏伏。9/11危機後，2008年曾短暫投入共和黨總統候選人提名之爭，成為美國政壇辨識度最高的人物之一。

朱利安尼曾擔任川普私人律師，在試圖協助川普推翻2020年總統大選輸給民主黨對手拜登(Joe Biden)的過程中扮演關鍵角色，他提出的選舉舞弊訴訟被法院駁回，而且遭喬治亞州兩名前選務工作人員控告誹謗而敗訴，賠償 1.48 億元。

此外，朱利安尼在選舉相關議題上屢次發表不實言論而遭法院制裁，在紐約州與華府被撤銷律師資格。

朱利安尼的政治生涯歷經風雨卻獲平民最高殊榮，對於這樣的落差，他的兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)表示，他對父親捍衛川普的作為感到相當自豪，過去六年所作所為將在歷史留下一筆，成為律師界所做過的最重要法律工作之一。

川普在第二個總統任期內，曾追授同一獎章給9/11事件中救出多人的前股票交易員克勞瑟(Welles Crowther)，克勞瑟英勇救人而被稱為「戴紅頭巾的男子」(man in the red bandanna)；川普也追授榮譽給遭暗殺的行動主義者柯克(Charlie Kirk)，他曾啟發一代年輕保守派、推動美國政治向右傾斜。