司法部長布蘭奇24日在華府舉行記者會宣布，司法部發動了史上規模最大的打擊詐騙行動。左為聯調局長帕特爾，右為助理司法部長杜瓦。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部聯合FBI與國際夥伴展開史上最大打詐行動，已在全美起訴逾800人、追回80億元，並持續攔截詐款、救援受害者。

司法部 長布蘭奇(Todd Blanche)24日在華府舉行記者會宣布，司法部發動了史上規模最大的打擊詐騙行動，瓦解全國各地犯罪網絡，聯邦檢察官已起訴逾800名嫌犯，追回受害者險遭詐騙款項80億元。

布蘭奇表示，川普總統3月簽署行政命令，指示聯邦政府 全面打擊詐騙犯罪，迄今司法部已在全美85個聯邦司法轄區，對400多起刑事案件採取正式起訴、引渡、讓被告認罪及判刑等行動。布蘭奇說：「我們不只針對個別詐騙者，還瓦解那些長期竊取國人財產的犯罪網絡。」

聯邦調查局(FBI )局長帕特爾(Kash Patel)共同出席記者會，他詳述FBI針對國際詐騙集團發起的「斷電行動」(Operation Blackout)，在這項跨機構的全球行動中，聯邦探員與國際合作夥伴查扣近170億元不法資金，沒收逾1萬4000台數位裝置，在四大洲搗毀29個詐騙據點，成功救出逾2200名遭販運受害者。

此次掃蕩行動正值網路與電話詐騙以驚人頻率衝擊美國家庭之際；布蘭奇引用蓋洛普(Gallup)近期研究指出，10%國人表示自己或家中成員去年曾遭詐騙，單單一年內損失估計高達680億元。

官員指出，當局3月以來破獲多種詐騙手法，包括重刑犯利用走私入境的手機和話術，進行「未履行陪審義務」的勒索詐騙，以及據稱由大型販毒集團在墨西哥經營的「分時度假」(timeshare)詐騙。

布蘭奇表示，僅過去兩周，聯邦當局便與墨西哥官員合作引渡一名「名單仲介」(list broker)；該嫌犯被控將逾100萬名美國老年人個資賣給國際詐騙集團，導致受害者至少損失1500萬元。執法人員還取締冒充美國聯邦法院的網站，逮捕9名涉嫌參與「抽獎詐騙」的嫌犯；該詐騙手法導致多名老年人損失數百萬元。

帕特爾指出，除逮捕嫌犯和查扣資產外，聯邦官員也在資金從受害者銀行帳戶流出前進行攔截。FBI與特勤局聯手執行「升級行動」(Operation Level Up)，成功阻止近7億元潛在損失，受保護國人達1萬1000人；其中77%受害者在事發當下，甚至完全沒意識到自己正遭到詐騙。